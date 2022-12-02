Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı

Lamborghini, son tamamen içten yanmalı modeli Huracan modeli üzerinde güncellemeler yaparak asfaltın dışına çıkmaya çoktan karar vermişti. İtalyan üreticinin en özel modellerinden biri olmaya aday Sterrato'nun örtüsü sonunda kalktı.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 1

Yerini şarj edilebilir hibrit modele bırakmaya hazırlanan Lamborghini Huracan'dan yeni bir versiyon geldi.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 2

Lamborghini, ilk kez 2019 yılında tanıttığı Huracan Sterrato modelininin arazi uygun versiyonunu tanıttı.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 3

Uzun zamandır markanın paylaştığı görseller ve arazi sürüş videolarının ardından modelin tüm ayrıntıları belli oldu.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 4

Standart bir Huracan'dan 43 mm daha yüksek olan Huracan Sterrato, Lamborghini'nin "Integrated Vehicle Dynamics" isimli sürüş sisteminin yeni bir versiyonuyla geliyor. Ayrıca araçta arazi şartlarına uygun tutuşu sağlayabilecek ralli modu de bulunuyor.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 5

610 bg ve 560 Nm tork üretebilen model, gücünü 5.2 litrelik V10 motorundan alıyor ve 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman kullanıyor. 

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 6

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Sterrato, 0'dan 100'e sadece 3.4 saniyede ulaşıyor.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 7

2023 Şubat ayında üretimine başlanacak olan Sterrato'dan sadece 1.500 adet üretilecek. 

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 8

Öndeki ekstra LED farlar, tavan rayları, yanlarda ve motor üzerinde yer alan farklı hava girişleri Sterrato'nun ayırt edici özellikleri.

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 9
Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 10
Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 11
Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 12

İLK KONSEPT 2019'DA TANITILDI

İşte off-road odaklı Sterrato'nun 2019 yılında paylaşılan ilk görselleri...

Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 13
Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 14
Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı - 15

OTOMOBİL HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER