Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı

Standart bir Huracan'dan 43 mm daha yüksek olan Huracan Sterrato, Lamborghini'nin "Integrated Vehicle Dynamics" isimli sürüş sisteminin yeni bir versiyonuyla geliyor. Ayrıca araçta arazi şartlarına uygun tutuşu sağlayabilecek ralli modu de bulunuyor.