Lamborghini asfaltın dışına çıktı: Huracan Sterrato tanıtıldı

Yerini şarj edilebilir hibrit modele bırakmaya hazırlanan Lamborghini Huracan'dan yeni bir versiyon geldi.
Lamborghini, ilk kez 2019 yılında tanıttığı Huracan Sterrato modelininin arazi uygun versiyonunu tanıttı.
Uzun zamandır markanın paylaştığı görseller ve arazi sürüş videolarının ardından modelin tüm ayrıntıları belli oldu.
Standart bir Huracan'dan 43 mm daha yüksek olan Huracan Sterrato, Lamborghini'nin "Integrated Vehicle Dynamics" isimli sürüş sisteminin yeni bir versiyonuyla geliyor. Ayrıca araçta arazi şartlarına uygun tutuşu sağlayabilecek ralli modu de bulunuyor.
610 bg ve 560 Nm tork üretebilen model, gücünü 5.2 litrelik V10 motorundan alıyor ve 7 ileri çift kavramalı bir şanzıman kullanıyor.
Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Sterrato, 0'dan 100'e sadece 3.4 saniyede ulaşıyor.
2023 Şubat ayında üretimine başlanacak olan Sterrato'dan sadece 1.500 adet üretilecek.
Öndeki ekstra LED farlar, tavan rayları, yanlarda ve motor üzerinde yer alan farklı hava girişleri Sterrato'nun ayırt edici özellikleri.
İşte off-road odaklı Sterrato'nun 2019 yılında paylaşılan ilk görselleri...