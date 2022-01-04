Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil

Haberler - ntv.com.tr 04.01.2022 - 08:25

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 1

Uzun süredir ipucu görselleri ve paylaşılan bilgileriyle adından söz ettiren Mercedes-Benz EQXX sonunda resmen tanıtıldı.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 2

Alman üreticinin 'Mercedes'in şimdiye kadarki en verimli aracı' olaran lanse ettiği model 1000 kilometrelik bir menzil vadediyor.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 3

Marka bu menzile daha büyük bataryalar la değil 10 kWsa/100km'nin altında olduğu belirtilen enerji tüketimiyle ulaşıyor. Bunun içinde akıllı teknolojiler, ağırlık ve otomobilin dış tasarımından da anlaşılacağı gibi aerodinamik yapıya ağırlık verilmiş.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 4

Araçta 900 volt elektrik mimarisine sahip batarya paketi bulunuyor. Bataryalar, yüzde 50 daha küçük ve yüzde 30 daha hafif olarak tasarlanmış. Araç bu sayede 1750 kilogram gibi bir ağırlığa sahip.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 5

Magnezyum jantlar, alüminyum alaşım fren diskleri, karbon ve cam takviyeli plastik kapılar da bu ağırla ulaşılmasına yardımcı oluyor.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 6

Araçta hem menzile hem de ağırlığın düşürülmesine katkı sağlayan 117 güneş hücresinden oluşan ince bir tavan kullanılmış. Bu güneş panelleri menzile 25 kilometrelik bir katkı sağlıyor.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 7

Aracın iç tasarımı da en az dışı kadar dikkat çekici. Konsolda sürücü tarafından yolcu tarafına kadar uzanan 8K çözünürlüğe sahip bir ekran yer alıyor. 

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 8

Koltuklarda mantar, kaktüs, bambu gibi materyallerden üretilen vegan deri kullanılmış. 

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 9

EQS modelinde 0,20 cd olan sürtünme katsayısı EQXX ile birlikte 0,17 çekilmedi ve bu yeni bir rekor anlamına geliyor.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 10

Mercedes EQXX'in üretime geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor ama araçta kullanılan teknolojilerin yeni modellere hayat vereceği açıklandı.

Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 11
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 12
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 13
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 14
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 15
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 16
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 17
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 18
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 19
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 20
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 21
Mercedes-Benz yeni elektrikli modelini tanıttı: Tek şarjla 1000 kilometre menzil - 22

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