Milyonerden gelen teklif, vasiyet bozdurdu

Haberler - İHA 07.10.2021 - 12:39
Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi'nde oto yıkamacılık yapan 2 çocuk babası Abdullah Şimşek, 3 yıl önce parça ve boyası değişmeyen iki orijinal Doğan SLX marka otomobili satın aldı.
Biri yeşil, diğeri bordo renkte olan otomobillerini aldığı günden bu yana kullanmayan Şimşek, özel yaptırdığı garajında araçlarına gözü gibi bakmaya başladı. Ayakkabılarını çıkarmadan binmediği araçlarının tozunu alan Şimşek, aracını muayeneye de kaza veya çizik oluşur düşüncesiyle binmeden çekiciyle gönderiyor.
Son olarak, ilginç araba sevdasını haberlerden takip eden şans oyunu talihlisi Murat Tokmak, araçları görmek için Abdullah Şimşek’i ziyaret etti. Tokmak, otomobilleri görür görmez çok beğendi ve Şimşek’e bordo olan aracı almak istediğini söyledi.
İkili arasında 3 ay boyunca ‘satmam-alırım’ çekişmesi sonucu, Şimşek aracına normal değerinin üstünde 130 bin lira değer biçti. Tokmak ise fiyatı hemen kabul edip, aracı çekiciye yükleyip noterin yolunu tuttu.