Milli piyangonun yılbaşı çekilişinde milyoner oldu (İlginç hikayesini anlattı)

Antalya'da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak'ın,  Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandığı 61 milyonluk ikramiye ile hayatı değişti. Tokmak; 3 işyeri açtı, arava ve konut aldı. Başından geçen ilginç detayları da paylaştı.

NTV Haber 01.06.2020 - 11:12

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan bir kurye, 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon lira kazandı.

İlaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak'ın hayatı, 2017 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet etmesiyle değişti.

Tokmak, ‘’Bilet 2 kere kayboldu, ikisinde de iş yerindeki arkadaş bulup getirdi’’ dedi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Tokmak 61 milyon liradan çeyrek biletine düşen 15 milyon 250 bin lirayla, çeşitli yatırımlar yaptı.

Tokmak şimdi oto yıkama, oto aksesuar ve oto kaplama olmak üzere 3 farklı işyeri açtı.

Durumun rüya gibi olduğunu anlatan Tokmak, "Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerin önünden yürüyerek geçeceğim diye düşünüyorum" dedi.

Yoksul bir ailenin çocuğu olan tokmak geçim sıkıntısı yaşarken şimdi 19 kişiye istihdam sağlıyor.

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