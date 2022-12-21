Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, araç sahiplerinin yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 2023 MTV'de uygulanacak olan yeniden değerleme oranında indirim yetkisini kullanmasının ardından yeni oranlar belli oldu. Araç sahipleri ise MTV hesaplama için araştırma yapmaya başladı. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi) - 1

2023 MTV ücretlerinin belli olmasıyla birlikte, otomobil sahipleri araçlarının yaşı ve motor silindir hacmine göre hesaplama yapmaya başladı. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? İşte MTV hakkında merak edilenler.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi) - 2

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.

Alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi) - 3

2023 MTV ORANI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

2022 yılında vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak belirlenmişti. Yeniden değerleme oranında yüzde 50 indirim yapma yetkisi bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yetkisini kullandı.

Buna göre; 2023 yılında MTV yüzde 122,9 yerine 61,5 oranında artacak. Bu artışla birlikte en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL'ye çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi) - 4

MTV NASIL HESAPLANIR?

MTV hesaplaması, otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kamyon, tır, arazi aracı gibi araç türleri için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.
Aracın yaşı, motor silindir hacmi, otobüslerde oturma kapasitesi, kamyonlarda aracın yaşı ve maksimum ağırlığı dikkate alınarak bir miktar belirlenir.

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