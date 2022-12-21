Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne zaman ödenecek, nasıl hesaplanır? (2023 MTV ödeme takvimi)

MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV ödemeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da iki taksit şeklinde ödenecek. İlk taksit, Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.



MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden 02:00 ile 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapılabiliyor.



Alternatif olarak anlaşmalı bankaların İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılığından yapılabilmektedir. Ayrıca PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.



Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.