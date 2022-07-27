Otonom araçlar Kocaeli'de yarıştı

"OTONOM ARAÇLAR GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ"

Çok kısa bir zamanda çok iş yapmaya çalıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Beyzanur Utuş ise, "Burada olmak çok kıymetli. Burada geçirdiğimiz süre çok önemli. Yarışmada aracımız hareket etti, ilerideki dubalara çarptık ama hareket etmesi bile çok büyük bir mutluluk veriyor bize. Yarışma bu sene çok daha zorlaştı. Algoritmalarımızı, yazılımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah seneye daha da hazırlıklı geleceğiz. Otonom araçlar geleceğin teknolojisi. İlerleyen süreçlerde hem iş imkanı için hem de teknolojiyle bir şeyler üretmek adına çok kıymetli gençlerin bu alanda çalışması" diye konuştu.