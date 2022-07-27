Otonom araçlar Kocaeli'de yarıştı

Haberler - İHA 27.07.2022 - 06:32
Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest çerçevesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirildi. Yarışmalara 120 takım başvururken, 70 takım hazır araçların üzerinde yaptıkları yazılım çalışmalarıyla yarıştı.
Öğrencilerinin testlerinin tamamlanmasının ardından teker teker piste alınan otonom araçlar, sürücüsüz bir şekilde parkurda boy gösterdi. Şeritleri takip eden ve durması gereken yerlerde duran araçlar, parkuru başarıyla tamamlarken, bazı araçlar ise bariyerlere çarptı. Öğrenciler, düzenlenen bu yarışma sayesinde büyük bir tecrübe kazandıklarını söyledi.
Özgün araç kategorisinde yarıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Ali Natur, "Aracımızı 1 yıl içerisinde kendimiz tasarladık. Bu sene ilk senemiz. Daha yeni kurulduk. İlk başladığımızda bir anahtarımız bile yoktu maalesef. Şu an bir arabamız var. Yarışma bizim için güzel geçti. Birkaç mekanik aksaklık yaşadık. Onun dışında bariyere çarpma durumumuz oldu. Fakat eğlenceli ve güzeldi. İyi tecrübeler kazandık. Seneye tekrar gelmek istiyoruz" dedi.
Çok kısa bir zamanda çok iş yapmaya çalıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Beyzanur Utuş ise, "Burada olmak çok kıymetli. Burada geçirdiğimiz süre çok önemli. Yarışmada aracımız hareket etti, ilerideki dubalara çarptık ama hareket etmesi bile çok büyük bir mutluluk veriyor bize. Yarışma bu sene çok daha zorlaştı. Algoritmalarımızı, yazılımlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. İnşallah seneye daha da hazırlıklı geleceğiz. Otonom araçlar geleceğin teknolojisi. İlerleyen süreçlerde hem iş imkanı için hem de teknolojiyle bir şeyler üretmek adına çok kıymetli gençlerin bu alanda çalışması" diye konuştu.
Bir şeyler üretebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen üniversite öğrencisi Simge Özdemir de, "Yarışma için çok heyecanlıyız. Bugün ilk günümüzü tamamladık. Final testimizi de geçtik. Bir sıkıntı yaşamadık. Onun haricinde bugün bir aksilik yaşadık. O şekilde yarışma hakkımız sona erdi. Yarın eksikliklerimizi giderebilmek için bize bir fırsat verdiler. O eksikleri düzeltip tekrar devam etmeyi düşünüyoruz. Yarışmanın asıl görevi şerit takibi yapabilen, haritalama yapabilen bir araç ortaya çıkarmak. Böylece yolcu alıp, yolcu indirme görevlerini yapmasını sağlamak ve en sonunda parkurun park bölümüne ulaşarak park görevini gerçekleştirmesini sağlamak" şeklinde konuştu.