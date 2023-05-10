Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı

Porsche, 718 serisine yeni ve daha güçlü bir versiyon ekliyor. Markanın uzun zamandır üzerinde çalıştığı 718 Spyder RS resmen tanıtıldı. 911 GT3'ün atmosferik motoru ilk kez üstü açık bir spor otomobilde kullanılıyor.

Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 1

Alman otomobil üreticisi Porsche, 718 Spyder RS modelinin tanıtımını yaptı. Araç marka için bir devrim son otomobili olarak kayıtlara geçiyor. Çünkü 718 Spyder RS, serinin içten yanmalı motora sahip son modeli.

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Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 2

Porsche 718 Spyder RS, 911 GT3'ün 4.0 litrelik motorunu kullanıyor. Bu motordan aldığı güçle de 493 beygir ve 450 Nm tork üretebiliyor.

7 vitesli otomatik PDK şanzıman ise bu gücü arka tekerleklere iletiyor. 

Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 3

0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan otomobilin 200 km/s ulaşması ise 10,9 saniye sürüyor. Modelin maksimum sürati 308 km/s olarak duyuruldu.

Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 4

Performansa odaklanan aracın iç kısmında sade bir tasarım yer alıyor. Analog göstergelerle gelen otomobilde küçük bir multimedya ekranı ve çokça analog tuşlar yer alıyor.

Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 5
Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 6
Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 7
Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 8
Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı - 9
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