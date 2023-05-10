Porsche 718 Spyder RS resmen tanıtıldı

Alman otomobil üreticisi Porsche, 718 Spyder RS modelinin tanıtımını yaptı. Araç marka için bir devrim son otomobili olarak kayıtlara geçiyor. Çünkü 718 Spyder RS, serinin içten yanmalı motora sahip son modeli.
Porsche 718 Spyder RS, 911 GT3'ün 4.0 litrelik motorunu kullanıyor. Bu motordan aldığı güçle de 493 beygir ve 450 Nm tork üretebiliyor.
7 vitesli otomatik PDK şanzıman ise bu gücü arka tekerleklere iletiyor.
0-100 km/s hızlanmasını 3,4 saniyede tamamlayan otomobilin 200 km/s ulaşması ise 10,9 saniye sürüyor. Modelin maksimum sürati 308 km/s olarak duyuruldu.
Performansa odaklanan aracın iç kısmında sade bir tasarım yer alıyor. Analog göstergelerle gelen otomobilde küçük bir multimedya ekranı ve çokça analog tuşlar yer alıyor.