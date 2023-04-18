Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç

Porsche, Cayenne modelinin makyajlı halini tanıttı. ABD'de siparişleri alınmaya başlanan modelin teslimatları yaz başında başlayacak.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 1

2024 Porsche Cayenne güçlenerek yenilendi. Marka, Cayenne, Cayenne Coupe ve Cayenne Turbo GT versiyonlarının tanıtımını gerçekleştirdi.

OTOMOBİL HABERLERİ

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 2

Porsche, aktarma organları, şasi, tasarım ve donanımdaki kapsamlı değişikliklerle Cayenne'in üçüncü neslini temelden elden geçirdi.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 3

Giriş seviyesinde turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motoruyla devam eden Cayenne, gücünü 351 beygir ve 498 Nm torka yükseltmiş.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 4

90 KİLOMETREYE KADAR ELEKTRİKLİ MENZİL

Turboşarjlı V6 ile gelen Cayenne E-Hybrid, 176 bg üreten bir elektrik motoruyla birlikte gücünü 467 bg'ye çıkarıyor. 

25,9 kWh'lik batarya paketiyle araç, şehir içinde 90 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. Bu bataryalar 11 kW'lık şarj cihazlarıyla 2 buçuk saatte dolabiliyor. 

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 5

Cayanne S ise V6'ya veda ederek çift turbolu 4.0 litrelik V8'e geçiş yapıyor. Bu motor 472 beygir güç ve 599 Nm tork üretiyor. Hem standart ve coupe modeli 0-96 hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlıyor.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 6

Cayenne Coupe Turbo GT, çift turbo 4.0 litrelik V8 ile 657 beygir güce ulaşabiliyor. Araç, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3.3 saniyede çıkıyor.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 7

Matrix LED farlar artık yeni Cayenne'de standart olarak sunuluyor. HD Matrix LED farlar ise opsiyonel olacak.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 8

Modelin en büyük değişimi geçiren yeri iç mekan oluyor. Sürücü için 12.6 inçlik kavisli dijital gösterge ekranı, orta konsolda standart olarak gelen 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel olarak sunulan yolcu tarafında 10.9 inçlik bir ekran ön konsolu boydan boya kaplıyor.

Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 9
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 10
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 11
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 12
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 13
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 14
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 15
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 16
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 17
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 18
Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç - 19
DAHA FAZLA GÖSTER