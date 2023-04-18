Porsche Cayenne yenilendi: Daha fazla lüks, daha fazla güç

2024 Porsche Cayenne güçlenerek yenilendi. Marka, Cayenne, Cayenne Coupe ve Cayenne Turbo GT versiyonlarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Porsche, aktarma organları, şasi, tasarım ve donanımdaki kapsamlı değişikliklerle Cayenne'in üçüncü neslini temelden elden geçirdi.
Giriş seviyesinde turboşarjlı 3.0 litrelik V6 motoruyla devam eden Cayenne, gücünü 351 beygir ve 498 Nm torka yükseltmiş.
Turboşarjlı V6 ile gelen Cayenne E-Hybrid, 176 bg üreten bir elektrik motoruyla birlikte gücünü 467 bg'ye çıkarıyor.
25,9 kWh'lik batarya paketiyle araç, şehir içinde 90 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. Bu bataryalar 11 kW'lık şarj cihazlarıyla 2 buçuk saatte dolabiliyor.
Cayanne S ise V6'ya veda ederek çift turbolu 4.0 litrelik V8'e geçiş yapıyor. Bu motor 472 beygir güç ve 599 Nm tork üretiyor. Hem standart ve coupe modeli 0-96 hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlıyor.
Cayenne Coupe Turbo GT, çift turbo 4.0 litrelik V8 ile 657 beygir güce ulaşabiliyor. Araç, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3.3 saniyede çıkıyor.
Matrix LED farlar artık yeni Cayenne'de standart olarak sunuluyor. HD Matrix LED farlar ise opsiyonel olacak.
Modelin en büyük değişimi geçiren yeri iç mekan oluyor. Sürücü için 12.6 inçlik kavisli dijital gösterge ekranı, orta konsolda standart olarak gelen 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve opsiyonel olarak sunulan yolcu tarafında 10.9 inçlik bir ekran ön konsolu boydan boya kaplıyor.