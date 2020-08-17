SEAT’ın 70 yıla özel otomobil koleksiyonu

MAHKEMELİK MODEL: SEAT RONDA

1982 yılında, büyük bölümünü Rayton Fissore ile geliştirdiği, SEAT Ritmo temelli bir model olan SEAT Ronda’yı tanıttı. Ancak bu otomobile bir intihal davası açıldı. Mahkemeyi ikna etmenin zorluğunu düşünen SEAT,modelde kullandığı kendi parçalarını sarıya boyandığı siyah renkli bir SEAT Ronda’yı mahkemeye sundu. Ronda ile Ritmo arasındaki en görünür bu dış tasarım farkları sayesinde herkes gibi mahkeme de SEAT Ronda'nın gerçek bir SEAT otomobili olduğunu kabul etti.