Skoda, Vision IN konseptini tanıttı

Skoda, Hindistan pazarına özel olarak tasarladığı modeli Vision IN'in tanıtımını yaptı.

Konsept versiyona bakıldığı zaman aydınlatmalı ön ızgara, 19 inç'lik jantlar ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları gibi detaylar dikkat çekiyor.

Aracın iç kısmı dışına göre daha fütüristik tasarıma sahip. Seri üretimde konsept modele göre değişikliklerin dışından ço iç kesimde olması bekleniyor.