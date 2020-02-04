Skoda, Vision IN konseptini tanıttı

Skoda bir süredir ipucu görsellerini paylaştığı modeli Vision IN adlı konsept crossover modelini tanıttı. Skoda, Hindistan pazarına özel olarak tasarladığı modeli Vision IN'in tanıtımını yaptı. Modelin 2021 yılı içinde seri üretimi alınması bekleniyor. Konsept versiyona bakıldığı zaman aydınlatmalı ön ızgara, 19 inç'lik jantlar ve gövdeye gizlenmiş kapı kolları gibi detaylar dikkat çekiyor. Aracın iç kısmı dışına göre daha fütüristik tasarıma sahip. Seri üretimde konsept modele göre değişikliklerin dışından ço iç kesimde olması bekleniyor. Vision IN, 4.256 milimetre aks mesafesine ve 1.589 milimetre yüksekliğe sahip. 150 beygir güç ve 250 Nm torka sahip 1,5 litrelik benzinli motorla birlikte tanıtılan konsept versiyonun 0’dan 100’e hızlanması 8,7 saniye sürüyor. Açıklama Açıklama