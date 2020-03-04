Tamamen 911, tamamen Turbo, tamamen yeni: Porsche 911 Turbo S

GÜNLÜK KULLANIM VE YARIŞ PİSTİ İÇİN İDEAL

Sürüş keyfi, dinamikler ve sportiflik arasında mükemmel bir denge oluşturan uyumlu tasarım hem günlük kullanım hem de yarış pisti için ideal. Bu yeni nesil otomobilin performansındaki artış, özellikle sıfırdan 200 km/saate hızlanmada kendini gösteriyor: 8,9 saniye. Yeni 911 Turbo S, önceki versiyondan bir saniye daha hızlı. Geliştirilmiş Porsche Traction Management (Porsche Çekiş Yönetimi - PTM) dört tekerlekten çekiş sayesinde, ara şanzıman çok daha fazla tork dağıtımı yapabiliyor ve tork ön tekerleklere 500 Nm'ye kadar aktarılabiliyor. Yeni nesil standart PASM şasisi çok daha sportif bir görünüme sahip. Daha hızlı ve daha hassas bir şekilde kontrol edilen amortisörler; sürüş dengesi ile ilgili olarak devrilme stabilitesi, yol tutuşu, direksiyon davranışı ve viraj alma hızları bakımından önemli avantajlar sağlıyor.