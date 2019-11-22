Tesla pickup modeli Cybertruck’ı ve ATV’sini tanıttı

İki motorlu ve dört çeker sistemiyle 500 km'ye yakın menzil sunan ikinci paket 50 bin dolarlık fiyat etiketiyle alınabilecek.

Maksimum 800 kilometre menzilli 3 motlrlu ve dört çekerli versiyonun ise fiyatının 70 bin dolar olacağı belirtildi.

Bu versiyonun 0'dan 100 km'ye hızlanması ise sadece 2.9 saniye.

Bu en yüksek versiyona sahip olmak isteyenler bir yıl daha beklemek zorunda kalacak.