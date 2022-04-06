Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.