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Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu

Togg’un Gemlik Tesisi’nde inşa edilen 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Togg Yönetim Kurulu üyeleri pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Haberler - ntv.com.tr 06.04.2022 - 11:57 | Son Güncelleme : 06.04.2022 - 12:10

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 1

’un, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri’ndeki inşaat çalışmalarında hızla sona yaklaşılıyor.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 2

Togg Gemlik Tesisi’nde 1.6 kilometrelik test pisti de tamamlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile aylık Yönetim Kurulu toplantısını Gemlik’te gerçekleştiren Togg Yönetim Kurulu üyeleri, pistteki ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 3

Togg'un testlere giren en üst versiyonu, bu kez iki bakanı ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un direksiyonuna geçerek deneme sürüşü yaptı.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 4

İki bakan Togg'un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. İlk olarak Togg'un koltuğuna oturan Bakan Nebati, "Türkiye'de Bursa'da Gemlik'te kendi üretimimiz olan Togg SUV modelinin en üst versiyonunda genel müdür ve milletvekillerimizle birlikte oturuyoruz. Bu müthiş bir duygu" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 5

Bakan Varank, kabine arkadaşı Nebati için "Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor." esprisini yaptı. Bakan Nebati'nin deneme sürüşü sonrası yaptığı ilk yorum, "Harika çok çok iyi. Yok böyle birşey. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah" oldu.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 6

Varank'ın sürüş sonrası, "Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bu işi böyle başarmış olmaları, bu kadar başarılı bir otomobil üretmiş olmaları gerçekten gurur verici." değerlendirmesinde bulundu.

Togg'un arka koltuğunda Bakan Varank'ın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonucu davet edilen iki öğrenci yer aldı. Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sena Bahadıroğlu ve Ferit Yiğit Balaban, Varank'ın test sürüşüne eşlik etti.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 7

Ürün geliştirme ve kalite süreçlerinin test edileceği pistin yapımı 3 aylık sürede tamamlandı. 

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 8

‘Yüksek hız pisti’, ‘bozuk yol pisti’, ‘özel manevra alanı’ gibi farklı ihtiyaçlara göre tasarlanan pistte, Togg prototipleri test edilecek.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 9

RAKAMLARLA TOGG GEMLİK TESİSİ

Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Gemlik Tesisi’nde üretim birimlerine ilişkin çalışmalar Mayıs 2022’de tamamlanacak.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 10

Yüzde 86’sı tamamlanan gövde tesisinde 185 robot parçasız provalara başladı.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 11

Boya tankları ve fırınlarının kurulumu yapılan boya tesisinin yüzde 92’si tamamlandı. 

Montaj tesisinin yüzde 84’ü bitti. 

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 12

Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 13

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacak.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 14

Ardından C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 15

Togg, 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor

Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 16
Bakanlar Varank ve Nebati, Togg'un direksiyonuna geçti: Bu müthiş bir duygu - 17

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