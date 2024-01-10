Togg’un yeni modeli ilk kez tanıtıldı
ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2024, teknoloji devlerini bir araya getirdi. Fuara katılan Togg, yeni fastback modeli T10F'i ilk kez burada tanıttı. Etkinlikte konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "T10F’yi, 2025 yılından itibaren Türkiye'den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız." dedi.
Türkiye'nin elektrikli otomobil ve mobilite markası TOGG, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı.