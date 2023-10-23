Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti: Eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı, 2 bin 467 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı 196 bin 273 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı eylül sonu itibarıyla 28 milyon 183 bin 745'e çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 93,9 artarak 198 bin 740 oldu. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 4,6 azalışla 2 bin 467 olarak hesaplandı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı eylülde 196 bin 273 arttı.