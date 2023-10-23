Trafikteki araç sayısı 28 milyonu geçti: Eylülde 198 bin 740 aracın kaydı yapıldı

Eylülde 73 bin 684 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu otomobillerde ilk 3 marka yüzde 12,1 ile Renault, yüzde 8,9 ile Fiat, yüzde 7,6 ile Volkswagen oldu.



Ocak-eylül döneminde 1 milyon 723 bin 953 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 16,9 azalarak 22 bin 500 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 701 bin 453 artış gerçekleşti.