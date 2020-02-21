Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)