Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.
C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S
Kampanyalı fiyatı 125.600 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S
Kampanyalı fiyatı 125.500 TL
Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2019 model)
2019 model fiyatı 92.750 TL
Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg
2020 model fiyatı 134.000 TL
Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2
Liste fiyatı 118.500 TL
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Fiyatı 108.900 TL
Ford Fiesta Trend 5 Kapı 1.1L 85PS 5 İleri Manuel
Kampanyalı fiyatı 113.400 TL
Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel
Fiyatı 144.800
Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin
Fiyatı 147.500 TL
İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 112.660 TL
Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 131.400 TL
Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik
2019 model kampanyalı fiyatı 102.900 TL
Kampanyalı iyatı 120.900 TL
Ceed HB Cool 1.4L Benzin
Kampanyalı fiyatı 132.900 TL
Stonic Cool 1.25L Benzin Manuel
Kampanyalı fiyatı 120.900 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia
Kampanyalı fiyatı 142.450 TL
Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP
Kampanyalı Fiyatı 129.000 TL
208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp
Fiyatı 137.700 TL
301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp
Fiyatı 135.900 TL
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT*
Kampanyalı fiyatı 148.500 TL
Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg
Fiyatı 111.000 TL
Clio Joy 0.9 TCe 90 bg
Fiyatı 101.000 TL
Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg
Fiyatı 104.000 TL
Symbol Joy 0.9 TCe 90 bgFiyatı 93.000 TL
Joy 1.3 TCe 140 bg
Fiyatı 141.000 TL
IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S
Fiyatı 139.000 TL
LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style
Fiyatı 139.000 TL
Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli
Fiyatı 119.900 TL
Yeni Corolla 1.6 Vision
Kampanyalı fiyatı 133.100 TL
Yaris 1.0 Life
Fiyatı 104.700 TL
Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline
Fiyatı 131.300 TL