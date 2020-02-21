Türkiye'de 2020 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil markalarının kampanyaları devam ederken 2020 yılında sıfır otomobil sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu ise güncel fiyatlar. Artık 100 bin TL altında araç bulmak gittikçe zorlaşırken listemizde 150 bin TL'ye kadar olan modellere yer verdik. Firmaların 2020 modelleri piyasadaki yerlerini almaya devam ederken sizin için Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı 2020 model otomobilleri derledik.

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.

İşte Türkiye'de satış yapan markaların en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 

Kampanyalı fiyatı 125.600 TL

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S
 
Kampanyalı fiyatı 125.500 TL

DACİA 

Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg (2019 model) 

2019 model fiyatı 92.750 TL

Stepway 1.5 Blue dCi 95 bg 

2020 model fiyatı 134.000 TL

DACİA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Liste fiyatı 118.500 TL

FİAT 

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP 

Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı 92.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 

Kampanyalı Fiyatı 108.900 TL

FORD

Ford Fiesta Trend 5 Kapı  1.1L 85PS 5 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 113.400 TL

Ford Focus Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel

Fiyatı 144.800

HONDA

Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin

Fiyatı 147.500 TL

HYUNDAİ 

İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 112.660 TL

Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli) 

Tavsiye Edilen Liste Fiyatı 131.400 TL

KİA 

Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik

2019 model kampanyalı fiyatı 102.900 TL

KİA Rio Cool 1.25L Benzin - Manuel

Kampanyalı iyatı 120.900 TL

KİA

Ceed HB Cool 1.4L Benzin 

Kampanyalı fiyatı 132.900 TL

Stonic Cool 1.25L Benzin  Manuel

Kampanyalı fiyatı 120.900 TL

NİSSAN 

Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia 

Kampanyalı fiyatı 142.450 TL

OPEL

Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP

Kampanyalı Fiyatı 129.000 TL

PEUGEOT

208 SIGNATURE 1.5 BlueHDi 100hp

Fiyatı 137.700 TL

301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp

Fiyatı 135.900 TL

Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT* 

Kampanyalı fiyatı 148.500 TL

RENAULT

Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg

Fiyatı 111.000 TL

RENAULT 

Clio Joy 0.9 TCe 90 bg

Fiyatı 101.000 TL

RENAULT

Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg

Fiyatı 104.000 TL 

RENAULT

Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg

Fiyatı 93.000 TL

RENAULT

Megane Sedan

Joy 1.3 TCe 140 bg 

Fiyatı 141.000 TL

SEAT

IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S

Fiyatı 139.000 TL

LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style

Fiyatı 139.000 TL

SUZUKİ

Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli 

Fiyatı 119.900 TL

TOYOTA

Yeni Corolla 1.6 Vision

Kampanyalı fiyatı 133.100 TL

TOYOTA

Yaris 1.0 Life 

Fiyatı 104.700 TL

VOLKSWAGEN 

Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline

Fiyatı 131.300 TL

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