1 Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Almanya'nın Wolfsburg'daki Volkswagen tesisinde yeni Golf 8'i tanıttı.

2 Şimdiye kadar 35 milyondan fazla satan modelde 11 farklı motor seçeneği içinde üçü hafif, ikisi plug-in olmak üzere 5 hibrit seçeneği bulunuyor.

3 Uzunluğu 4284 mm'ye çıkarılan Golf 8'in genişlik, yükseklik ve aks mesafesi değerleri ise sırasıyla 1789, 1456 ve 2636 mm olarak açıklandı.

4 Yeni Golf'te en dikkat çeken değişim ön yüzünde oldu. Eski versiyonuna göre daha ince far ve ince ön ızgara ile donatılmış.

5 Yeni Golf 8, Golf 7'de kullanılan motor seçenekleri ile satışa sunulacak. 1.0lt turbo TSI motorlar, 90 veya 110 beygir güce sahip. 1.5lt benzinli turbo TSI motorlar ise, sırasıyla 130 ve 150 beygir güç sunacak.



Dizel motorlarda 1.5 veya 2.0lt. TDI seçenekleri, kullanıcıların tercihine bırakılıyor.

6 Yeni jenerasyonda analog göstergelerden vazgeçen Volkswagen, geçtiğimiz yaz Frankfurt’ta tanıttığı ID3 sistemini kullanıyor. Üstelik bu dijital değişim aracın fiyatına bir ekleme getirmeyeceği belirtiliyor.

7 Touareg'den tanıdığımız Innovision Cockpit düzenini benimseyen Golf 8, 10.25 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 8.25 inç boyutlu multimedya ekranı yekpare şekidle geliyor.

8 Panelin üst kısmına taşınan far kontrolleri de dokunmadık olarak tasarlanmış. Aynı bölümden ön ve arka cam ısıtma ayarları da yapılabiliyor.

9 Standart olarak manuel vitesle gelen Golf'te, DSG'li versiyonların vites kolu oldukça küçültülmüş ve şık bir tasarıma sahip.

10 210 km/s hıza kadar çalışan Travel Assist ise sürücüden yönlendirme, fren ve gaz fonksiyonlarını devralıyor. Bir diğer büyük yenilik ise Golf 8 kullanıcılarının satın alımdan sonra We Upgrade özelliği sayesinde araçlarına daha sonradan adaptif hız sabitleyici, Light Assist adlı far kontrolleri, navigasyon, akıllı telefon bağlantısı ve Wi-Fi hotspot ekletebilecek olması.

11 Yeni Golf ile birlikte Trendline, Comfortline ve Highline olarak adlandırılan donanım seviyeleri artık Golf, Life ve Style olarak isimlendirilecek.

12 Giriş seviyesi Golf'te bile LED ön farlar, LED stoplar, anahtarsız çalıştırma, dijital gösterge paneli, 8.25" boyutlu bilgi eğlence sistemi ekranı, otomatik klima, şerit takip asistanı, ön bölge asistanı, yaya koruma sistemi ve diğer araçlarla ve trafik altyapı sistemleriyle iletişim kurabilen Car2X standart olacak.

13 Life seçeneğinde kablosuz şarj, 10 renkli ambiyans aydınlatması, ön kol dayama, Park Pilot ve City Light gibi donanımlar yer alırken, en üst versiyon Style'da sürücü tarafı elektrikli spor koltuklar, 32 renkli ambiyans aydınlatma, deri direksiyon, köşe dönüş özellikli LED ön farlar, kayar sinyal lambalarına sahip LED stoplar, 3 bölgeli klima, Travel Assist gibi ekstralar ekleniyor.

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16 Şimdiye kadar 35 milyondan fazla satan modelde 11 farklı motor seçeneği içinde üçü hafif, ikisi plug-in olmak üzere 5 hibrit seçeneği bulunuyor.

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