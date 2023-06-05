Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi

Volkswagen, geçtiğimiz hafta sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin örtüsünü kaldırdı. Oldukça yüksek bir fiyattan satışa sunulan özel serinin tümü 8 dakikada tükendi.

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 1

Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu geçtiğimiz hafta tanıtmıştı.

OTOMOBİL HABERLERİ

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 2

Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.  

Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.  

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 3

Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 4

Modelin dışında olduğu gibi içinde de 333 adetin hangisi olduğunu belirten rozet bulunuyor.

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 5
Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 6

Araç gücü yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, iki arka teker arasında da dağıtan bir sistemle geliyor. Bu da virajlarda araca ekstra bir sportiflik kazandırıyor. Yarış pistleri için tasarlanan drift ve özel sürüş profilleri ekstra sürüş keyfi sunuyor.

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 7

333 ARAÇ 8 DAKİKADA TÜKENDİ

Almanya’da 2 Haziran’da sipariş almaya başlanan ve şimdiye kadarki en pahalı Golf versiyonu olan 333 araç sadece 8 dakikada tükendi.

Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 8
Volkswagen’den 333 adetlik özel seri Golf R: 8 dakikada tükendi - 9
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