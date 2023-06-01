Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek

Volkswagen, sadece 333 adet üretilecek Golf R 333 Limited Edition modelinin örtüsünü kaldırdı.

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 1

Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu tanıttı. Golf R 333 Limited Edition, kendine has birçok farklı özellikle geliyor.

OTOMOBİL HABERLERİ

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 2

Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.  

Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.  

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 3

Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 4

Modelin dışında olduğu gibi içinde de 333 rozeti bulunuyor.

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 5

Araç gücü yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, iki arka teker arasında da dağıtan bir sistemle geliyor. Bu da virajlarda araca ekstra bir sportiflik kazandırıyor. Yarış pistleri için tasarlanan drift ve özel sürüş profilleri ekstra sürüş keyfi sunuyor.

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 6

Almanya’da 2 Haziran’dan itibaren siparişler alınmaya başlanacak ve Eylül ayında üretime geçilecek. Araçların teslimi ise Ekim ayında özel bir etkinlikle yapılması planlanıyor.

Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 7
Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 8
Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek - 9
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