Volkswagen’den özel seri Golf R: 333 adet üretilecek

Volkswagen, 333 adet üretilecek Golf R versiyonunu tanıttı. Golf R 333 Limited Edition, kendine has birçok farklı özellikle geliyor.
Dört tekerlekten çekişli özel model 333 PS (245kW) güç ve 420 Nm tork üretiyor.
Golf R 333 Limited Edition 0'dan 100 km/sa hıza 4,6 saniyede çıkarken, maksimum 270 km/sa hıza ulaşıyor.
Metalik sarı rengi, siyah tavanı ve 333 logolarıyla gelen araçta, IQ.LIGHT LED matris farlar ve en üst sürüş destek sistemleri standart olarak sunuluyor.
Modelin dışında olduğu gibi içinde de 333 rozeti bulunuyor.
Araç gücü yalnızca ön ve arka akslar arasında değil, iki arka teker arasında da dağıtan bir sistemle geliyor. Bu da virajlarda araca ekstra bir sportiflik kazandırıyor. Yarış pistleri için tasarlanan drift ve özel sürüş profilleri ekstra sürüş keyfi sunuyor.
Almanya’da 2 Haziran’dan itibaren siparişler alınmaya başlanacak ve Eylül ayında üretime geçilecek. Araçların teslimi ise Ekim ayında özel bir etkinlikle yapılması planlanıyor.