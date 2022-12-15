VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek

Volkswagen'in crossover modeli T-Roc'un Cabrio versiyonu için özel bir yükseltme geldi. Volkswagen, T-Roc Cabriolet Edition Grey modelinden sadece 999 adet üretecek.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 1

Volkswagen'in ilk olarak 2018 yılında tanıttığı T-Roc modeli  şimdiye kadar 1 milyon adede yakın satış gerçekleştirdi.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 2

Modelin Cabrio versiyonu ise 2020 yılında geldi. Bu yıl da makyajlanan cabrio model için özel versiyon tanıtıldı.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 3

Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition, görsel olarak makyajlanırken, bazı yükseltmeler de aldı. 

Araca adını veren mat gri rengi siyah detaylarla tamamlanmış. 

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 4

Standart donanımda 18 inç siyah jantlar, arka spoiler, LED matrix farlar, yarı otonom seyahat asistanına sahip IQ.Drive ADAS paketi, ısıtmalı direksiyon ve geri görüş kamerası yer alıyor. 

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 5

İsteğe bağlı alınabilen Edition Plus paketiyle jantlar 19 inçe çıkarken BeatsAudio ses sistemi ve Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) ekleniyor.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 6

Özel T-Roc modeli 148 beygir güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli motorla geliyor.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 7

Siparişleri alınmaya başlanan modelin teslimatları 2023'ün Şubat ayından itibaren başlayacak.

VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 8
VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 9
VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 10
VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek - 11

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