VW T-Roc Cabrio için özel bir model geldi: 999 adet üretilecek

Volkswagen'in ilk olarak 2018 yılında tanıttığı T-Roc modeli şimdiye kadar 1 milyon adede yakın satış gerçekleştirdi.
Modelin Cabrio versiyonu ise 2020 yılında geldi. Bu yıl da makyajlanan cabrio model için özel versiyon tanıtıldı.
Volkswagen T-Roc Cabriolet Grey Edition, görsel olarak makyajlanırken, bazı yükseltmeler de aldı.
Araca adını veren mat gri rengi siyah detaylarla tamamlanmış.
Standart donanımda 18 inç siyah jantlar, arka spoiler, LED matrix farlar, yarı otonom seyahat asistanına sahip IQ.Drive ADAS paketi, ısıtmalı direksiyon ve geri görüş kamerası yer alıyor.
İsteğe bağlı alınabilen Edition Plus paketiyle jantlar 19 inçe çıkarken BeatsAudio ses sistemi ve Adaptif Şasi Kontrolü (DCC) ekleniyor.
Özel T-Roc modeli 148 beygir güç üreten 1.5 litrelik dört silindirli motorla geliyor.
Siparişleri alınmaya başlanan modelin teslimatları 2023'ün Şubat ayından itibaren başlayacak.