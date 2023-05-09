Yeni Amarok Türkiye'de satışta: Donanım ve fiyatı belli oldu

Yeni Amarok’un Life donanımında 8 inç, diğer donanım seviyelerinde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi ise, Life donanım seviyesinde 10.1 inç, diğer donanımlarda ise 12.0 inç dik yerleştirilmiş dokunmatik ekran ölçülerine sahip.



DAHA FAZLA YAŞAM ALANI



5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 96 mm daha uzun. 173 mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor. Yeni Amarok’un yaklaşma açısının 30 dereceye, uzaklaşma açısının 26 dereceye ve sudan geçme yüksekliğinin 80 cm’ye çıkarılmasıyla offroad kabiliyetleri de artırılmış durumda. Yeni Amarok’un dönüş dairesi çapı ise 12,9 metre.