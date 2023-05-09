Yeni Amarok Türkiye'de satışta: Donanım ve fiyatı belli oldu

Pazara sunulduğu 2010 yılından bu yana dünya çapında 830 binin üzerinde satış başarısı gösteren Volkswagen Ticari Araç’ın premium pick-up modeli Amarok, tamamen yenilenmiş ikinci nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu.
Yeni Amarok’ ta 2.0 litrelik dört silindirli çift turbo motor 205 PS (151 kW) güç ve 500 Nm tork sağlarken, 3.0 litrelik V6 motor 240 PS (177 kW) güç üretiyor ve 600 Nm tork sağlıyor.
Yeni Amarok’un tüm donanımlarında 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemi standart olarak bulunuyor.
Yeni Amarok, beş donanım seçeneğiyle pazara sunuluyor. Bu versiyonlar sırasıyla; ‘Life’, ‘Style’, ‘Style Plus’, ‘PanAmericana’ ve ‘Aventura’ olarak isimlendirilmiş durumda.
Tüm modellerde 10 ileri otomatik şanzıman
205 PS ve 240 PS güç üreten TDI motorlar, Türkiye pazarına tüm donanımlarda 10 ileri otomatik şanzımanla sunuluyor.
Yeni Amarok’un Life donanımında 8 inç, diğer donanım seviyelerinde 12.3 inç boyutunda dijital gösterge paneli bulunuyor. Aracın bilgi-eğlence sistemi ise, Life donanım seviyesinde 10.1 inç, diğer donanımlarda ise 12.0 inç dik yerleştirilmiş dokunmatik ekran ölçülerine sahip.
DAHA FAZLA YAŞAM ALANI
5.350 mm uzunluğuna sahip Yeni Amarok, bir önceki neslinden 96 mm daha uzun. 173 mm artışla 3.270 mm’ye ulaşan aks mesafesi daha fazla yaşam alanı anlamına geliyor. Yeni Amarok’un yaklaşma açısının 30 dereceye, uzaklaşma açısının 26 dereceye ve sudan geçme yüksekliğinin 80 cm’ye çıkarılmasıyla offroad kabiliyetleri de artırılmış durumda. Yeni Amarok’un dönüş dairesi çapı ise 12,9 metre.
2.0 litre dizel motor
Life – 1.200.000 TL
Style – 1.275.000TL
Style Plus – 1.350.000 TL
3.0 litre dizel
Style – 1.350.000 TL
PanAmaericana – 1.425.000 TL
Aventura – 1.500.000 TL