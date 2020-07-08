Yeni elektrikli Audi Q4 Sportback e-tron görücüye çıktı

Alman otomotiv devi Audi, yeni model tam elektrikli SUV'u Q4 Sportback e-tron konseptini görücüye çıkardı.

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ntv.com.tr 08.07.2020 - 11:50

2025 yılına kadar 20 yeni elektrikli model duyuracağını açıklayan Audi, tanıtımlarına devam ediyor. Elektrikli yelpazesine eklenecek modellerden sonuncusu Q4 e-tron Sportback görücüye çıktı.

Q4 e-tron konseptinin crossover coupe versiyonu olan Sportback, LED farlarla çevrili sahte ızgarası, büyük hava girişleri, arka tarafında yer alan boydan boya uzanan LED stop lambası ve 22'lik jantlarıyla dikkat çekiyor.

Konseptin dış tasarımı kadar kokpiti de ilgi çekici. 12.3 inçlik multimedya ekranı konsolun merkezine konumlandırılırken, direksiyon arkasında da devasa bir gösterge paneli yer alıyor.

Audi'nin açıklamasına göre Q4 e-tron Sportback, sınıfının en geniş iç mekanlarından birine sahip olacak. Aks mesafesi 2.774 milimetre olarak açıklanan modelin tabana düz şekilde yerleştirilen bataryası gayet iyi baş ve diz mesafesinin yakalanmasını sağlamış.

Q4 e-tron Sportback gücünü 82 kWh kapasiteli bataryanın beslediği iki elektrik motorundan alıyor. Motorlardan arkada olan 150 kW (204 bg) güç önde yer alan ise 75 kW (102 bg) güç üretiyor. Toplamda 306 bg güç sunan Q4 e-tron Sportback 0'dan 100 kilometre hıza 6.3 saniyede ulaşıyor. Aracın en fazla yapabildiği hız ise 180 km/h hızla ilerleyebilecek.

450 km menzil sunan Q4 e-tron Sportback'in sunacağı en yüksek kapasiteli şarj imkanı ise 125 kW. Aracın bataryası boş halden yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 30 dakika sürecek.

Audi, aracın üretim versiyonunu 2021 yılı içinde piyasa sürecek.