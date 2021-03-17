Yeni Volkswagen (VW)Golf Türkiye'de (Fiyatı belli oldu)

Pazara sunulduğu günden bu yana, elde ettiği satış rakamlarıyla en başarılı Avrupalı otomobil olma özelliğini sürdüren Golf’ün sekizinci nesli bugün itibariyle Türkiye'de satışa sunuldu.

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ntv.com.tr 17.03.2021 - 09:47

Volkswagen Golf'ün Türkiye fiyatı belli oldu.

Lansmana özel 300 adet giriş seviyesi (Impression) modeli 196 bin 500 liradan satışa sunulacak.

Türkiye’de satışa sunulan motor yelpazesinde benzinli (TSI) ve hafif hibrit teknolojisiyle desteklenen eTSI (mild hibrit) motorlar bulunuyor. Üç silindirli 110 PS’lik TSI ve mild hibrit teknolojisine sahip (eTSI) motorun yanı sıra, 150 PS gücüne sahip (eTSI) mild hibrit teknolojisi içeren benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Golf, 223 bin 500 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatıyla alınabilecek.

Golf modelinin Türkiye’de satışına 1994 yılında başladıklarını söyleyen Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, “Satışa sunduğumuz günden bu yana 210 bin’den fazla Golf’ü tüketicilerle buluşturduk.” dedi. “Golf hem segmentinin yaratıcısı hem de lideri. 2013 senesinde kompakt hatchback segmentinin en çok tercih edilen otomobili haline gelen Golf, bu unvanını selefinin pandemi sebebiyle sadece yarım yıl satıldığı 2020 senesine kadar korudu. Aylık bazda baktığımızda yüzde 58’lere ulaşan segment payı Golf’ün ne kadar beğenilen bir model olduğunu gösteriyor.” diye sözlerine devam etti.

Yeni Golf’ün planlanan süreden daha geç pazara sunulmasına rağmen, satış anlamında arayı kapatacak güce sahip olduğunu söyleyen Bottaro, “Golf ikonik hale gelmiş zamansız bir model. Tamamen dijitalleşen iç mekanı, ilerici teknolojileri ve sürdürülebilir mobilite yaklaşımıyla Yeni Golf, markanın başarısına katkı sağlamaya devam edecek.” dedi.

Satışa sunulduğu ilk günden itibaren tüm nesillerinde gündelik kullanımı, zamansız tasarımıyla birleştiren Golf, geleneğini sekizinci nesilde de bozmuyor. İşlevsel anlamda yakaladığı atılım, tasarımsal anlamda da kendini gösteriyor. Yenilenen far tasarımı ile çok daha modern ve agresif bir görüntüye bürünen Golf; yeni ön ve arka tampon, radyatör ızgarasını takip eden dört çizgili kaput tasarımı ve C sütununa kadar devam eden omuz çizgisiyle bugüne kadar üretilen en iddialı ve aerodinamik olarak en ileri seviyeye getirilmiş nesil olarak karşımıza çıkıyor. Geleneksel aydınlatma teknolojisinin yerini alan LED teknolojisine sahip aydınlatmalar, sekizinci nesil Golf'ün baskın ve belirgin stil unsurlarından biri haline geliyor.

Volkswagen mühendisleri sade, dinamik ve akıcı bir tasarımla, sürtünme katsayısını 0,275’e indirerek, Golf’ün son derece aerodinamik bir yapıya kavuşmasını sağlıyor. Bu yapı, karşıdan esen rüzgarda dahi hava direncinden kaynaklı sürtünmeyi minimuma indirerek daha sessiz ve konforlu bir sürüşü de beraberinde getiriyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte karmaşıklığın arttığı günümüzde, yeni Golf, sezgisel ve pratik kullanıma imkan tanıyor. Neredeyse tümü dijitalleşen iç mekanı, dokunmatik ve touch slider'lar ile kumanda edilen fonksiyonları sayesinde Yeni Golf hiç olmadığı kadar dijital bir dünya sunuyor. Yeni Golf’te standart olarak sunulan Dijital Kokpit'te 10 inçlik dijital gösterge paneli “Active Info Display” ve 8,25 inçlik Bilgi & Eğlence Sistemi dikkat çekiyor. Bunların yanı sıra far grubu, klima ve radyo ayarları tamamen dokunmatik özelliğe sahip “touch button”lar ve “touch slider”larla yapılabiliyor.

“Touch slider” özelliği ile sıcaklık ve ses kontrollerine hızlı ve sezgisel erişim sağlanabilirken, Bilgi & Eğlence Sistemi altında yer alan dokunmatik tuşlarla ek klima işlevlerine, destek sistemlerine, otomobilde bulunan donanıma bağlı olarak, sürüş modlarına ve park asistanlarına doğrudan erişim sağlanıyor. Aydınlatma, görüş fonksiyonları ve sunroof hareketleri için de ayrı dokunmatik kontrol panelleri bulunuyor. Kısacası, Yeni Golf’te direksiyon üzerindeki kumanda tuşları hariç neredeyse tüm fonksiyonlar dijital olarak kontrol edilebiliyor.

Golf’ün ilk neslinin üretimi 1974 yılının Mart ayında Wolfsburg’da başladı ve aynı yılın Mayıs ayında satışa sunuldu. Arkadan itişli ve arkada yer alan motoruyla pazarın hakimi konumunda olan Beetle’ın selefi Golf, önden çekişli ve ön kısımda konumlandırılmış su soğutmalı motor akımının en önemli temsilcisi ve kompakt hatchback segmentinin yaratıcısı oldu. DÜNDEN BUGÜNE EFSANENİN EVRİMİ

Neslin son temsilcisi olan yeni Golf bugün Türkiye'de satışa sunuldu. Volkswagen Golf 8, bir öndeki jenerasyonuna göre daha teknolojik donanımlarla geldi. AVRUPA'NIN EN ÇOK SATAN OTOMOBİLİ

eTSI MILD HYBRID TEKNOLOJİSİ Yeni Golf'te yer alan 1.0 TSI 110 PS EVO, 1.0 eTSI 110 PS EVO ve 1.5 eTSI 150 PS EVO motorlar, aynı zamanda değişken emme ve egzoz subap zamanlaması ve 350 bar gibi yüksek basınca sahip direkt benzin enjeksiyonu ile donatılmış. 48V’luk bir Lithium-ion batarya’dan güç alan Hybrid sistem, kalkışlarda ve ek güç ihtiyacı olduğunda devreye girerek 0,4 lt/100 km’ye kadar ek yakıt tasarrufu sağlıyor. Bataryalar, frenleme ve benzinli motorun çalışması sırasında kendi kendine şarj oluyor.

YAPAY ZEKA İLE AKILLI AYDINLATMA Yeni Golf'ün aydınlatma alanında otomotiv endüstrisinin en gelişmiş teknolojik seviyesini ifade eden IQ. LIGHT - LED Matrix farları, her bir farın içinde bulunan 22 adet bağımsız LED modül ile farklı hava ve yol şartlarında en optimum aydınlatmayı garanti altına alıyor. Zayıf görüş koşulları için özel bir fonksiyonu da bulunan statik viraj farları, “Şehir İçi”, “Standart” ve “Otoban” olmak üzere 3 farklı uzun far modu ve entegre dinamik sinyal lambaları ile IQ. LIGHT- LED Matrix farlar, ayrıca düşük enerji tüketimleri ile yakıt ekonomisine de katkı sağlıyor.

TAMAMEN DİJİTAL YENİ İÇ MEKAN Yeni Golf, tamamen dijitalleşmiş bir iç mekan sunuyor. Dijital Gösterge Paneli “Active Info Display”, 10” genişliğinde yüksek çözünürlüklü TFT LCD ekranıyla, tüm veri ve bilgileri direkt olarak sürücünün görüş alanına yansıtıyor. Ayrıca Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı “Head-up Display” sayesinde ön cam, bir projeksiyon yüzeyine dönüşebiliyor. Böylece hız, sürüş destek sistemlerinden gelen mesajlar veya navigasyon talimatlarını takip ederken gözünüz sürekli yolda kalabiliyor.

Dijital Kokpit’in tam ortasında, sürücüye dönük bir şekilde konumlandırılan merkezi bilgi ve eğlence sistemi ekranı, radyo, bluetooth, telefon ve navigasyonun dışında 3 Bölgeli Tam Otomatik Klima “Climatronic” ve araç ayarları için de bir kontrol paneli görevini üstleniyor.

SHİFT-BY-WİRE Yeni Golf’ün sunduğu sezgisel kontrol arabirimlerinden belki de en dikkat çekicisi, iç mekana adımını atan herkesin fark edeceği yeni nesil vites seçim kumandası. Bu yeni tasarımda, geleneksel vites kollarının sahip olduğu mekanik bağlantılı Park konumu (P), artık diğer konumlar gibi şanzımana tamamen elektronik olarak bağlı. “Shift-by-Wire” adı verilen bu sistem sayesinde, Yeni Golf’te bir vites seçmek için orta konsolda bulunan vites seçim kumandasının istenilen konuma getirilmesi yeterli. Çift Kavramalı Şanzıman "DSG", birkaç milisaniyede bir üst vitese geçerken sarsıntı, hızlanmada kesinti ve güç kaybını ortadan kaldırıyor.

Araçta, merkezi bilgi ve eğlence sistemi ekranı üzerinden dokunmatik olarak seçilebilen 30 farklı renk seçeneği bulunuyor. Kablosuz Mobil Bağlantı Arayüzü "App-Connect", seçilen uygulamaları ve içeriği doğrudan aracınızda rahatça kullanmanızı sağlarolanak veriyor. Araçta güncel akıllı telefonlara bağlanmak için üç farklı imkan sunuluyor: CarPlay, Android Auto ve MirrorLink.

AKTİF SILİNDİR YÖNETİMİ "ACT" Aktif Silindir Yönetimi "ACT", yolculuğunuz sırasında nispeten düşük bir motor gücüne ihtiyacınız olduğunda, sahip olduğu dört silindirden ikisini devreden çıkararak ultra düşük bir tüketim moduna geçiyor. Ortalama 11 ms içinde ilgili silindirler sarsıntısız ve hissedilmeden devreye girerken, bu sayede ortalama yüzde 16 daha az yakıt sarfiyatı sağlanıyor.

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