Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 09:17
Renault'un sahibi olduğu Alpine, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçeceğini açıklamasının ardından içten yanmalı motora sahip aracını tanıttı.
Renault Megane RS'in turboşarjlı 1.8 litrelik motorunun kullanıldığı yeni A110 üç farklı versiyonla gelecek.
Aracın standart versiyonu 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Araç 4.5 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor.
A110 S versiyonu 300 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor. Araçtan 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 4.2 saniyede tamamlıyor.
Versiyonda daha iyi yol tutuş için tasarlanmış sert şasi ve süspansiyon ayarları yer alıyor.
S versiyonla aynı motoru kullanan GT'deki en büyük farklar deri kaplamalı koltuklar, kameralı park asistanı ekstra olarak sunuluyor.
İşte yeni Alpine A110'un detaylı fotoğrafları...
Modelin GT versiyonu