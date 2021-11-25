Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı

Fransız marka Alpine, güncellenen A110 modelinin tanıtımını yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 09:17

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 1

'un sahibi olduğu Alpine, 2030 yılından itibaren tamamen elektrikli modellere geçeceğini açıklamasının ardından içten yanmalı motora sahip aracını tanıttı.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 2

Renault Megane RS'in turboşarjlı 1.8 litrelik motorunun kullanıldığı yeni A110 üç farklı versiyonla gelecek.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 3

Aracın standart versiyonu 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor.  Araç 4.5 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 4

A110 S versiyonu 300 beygir güç ve 340 Nm tork üretiyor. Araçtan 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 4.2 saniyede tamamlıyor.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 5

Versiyonda daha iyi yol tutuş için tasarlanmış sert şasi ve süspansiyon ayarları yer alıyor.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 6

S versiyonla aynı motoru kullanan GT'deki en büyük farklar deri kaplamalı koltuklar, kameralı park asistanı ekstra olarak sunuluyor.

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 7

İşte yeni Alpine A110'un detaylı fotoğrafları...

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 8

Modelin GT versiyonu

Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 9
Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 10
Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 11
Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 12
Yenilenen Alpine A110 resmen tanıtıldı - 13

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