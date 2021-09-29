Daha az kalori almanın tüyoları!

Farkında olmadan alınan kalorilere son vermenin zamanı geldi. İşte yüksek kalori nedeniyle kaçınmanız gereken yiyecekler...
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ntv.com.tr 29.09.2021 - 13:21
SOSLAR
Soslar yediğimiz yemeklere kattıkları farklı aromalarla birçok öğünümüzün yanında kullanılıyor.
Fakat aslında soslar yüksek kalorilere sahip.
Özellikle hazır gıdaların yanında da çokça bulunuyorlar ve zaten yüksek olan kalorinin daha da yükselmesine neden oluyorlar.
1 porsiyon (25 gr)
Mayonez: 98 Kalori
Hardal: 67 gr Kalori
Ketçap: 28 Kalori
Barbekü sos: 32,5 Kalori
Ranch sos: 87,5 Kalori
SIVI KALORİLER
kalori almanın en kolay yollarından biri öğünlerimizin yanında tükettiğimiz içeceklerdir.
Sağlıklı bir öğün yapsak bile yanında içeceğimiz zararlı bir meşrubat tercihi sizin daha fazla kalori tüketmenize neden olur.
Meyve suları, gazlı içecekler, kremalı kahveler ve şekerli limonatalar sizlere yediğiniz öğün haricinde ekstra kalori aldıracaktır.Bu da kilo almanıza neden olabilir.
Eğer tükettiğiniz öğününüzün yanında bir meşrubat içme ihtiyacı duyuyorsanız;
Su, maden suyu, şekersiz kahve, bitki ve meyve çayları gibi kalorisi düşük içecekleri tercih edebilirsiniz.
SU
Daha az kalori almak için doğal olarak daha az besin tüketilmesi gerekir.
Fakat bu besinleri sadece gerçekten açlık durumunda tüketilmesi büyük önem arz ediyor.
Açlık hissi oluştuğunda vücudumuzun sussuz kaldığını da düşünmemiz gerekli.
Bu yüzden açlık hissedildiğinde önce biraz su içilmeli ve birkaç dakika bekleyebilirsiniz.
Eğer su içtikten sonra açlık hissiniz geçtiyse vücudunuz besinsiz değil sussuz kalmış olmalıdır.
Fakat, su içtiğiniz halde açlık hissi devam ediyorsa karnınız gerçekten acıkmış olabilir.
Gerçekten açlık yaşadığınızı anladığınızda vücudunuza besin almanız gün içinde fazla kalori almamanıza yardımcı olur.
PSİKOLOJİK AÇLIK
Çok sıkı girilen diyetler sonrası canınızın çektiği ürülerden çok uzun süre uzak kalmanız aslında sizi psikolojik olarak yıpratır.
Diyet döneminde diyetinizi bozmamak tabii ki de önemli, fakat eğer canınızın çektiği bir gıda olursa porsiyon miktarını kontrol altında tutarak tüketmeniz psikolojinize ciddi anlamda iyi gelecektir.
Çünkü diyet döneminde yediğiniz küçük bir gofret ile tatlı yeme isteğinizi tatmin edip tekrar diyetinize devam etmeniz, diyet sonrası iştahınızı kontrol edip zararlı yiyeceklere “saldırmamanızı” sağlayacaktır.
Yediğiniz ufak bir parça çikolatadan sonra diyetinize devam etmek bu dönemde sizin iradenize ve psikolojinize yararı olacaktır.
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