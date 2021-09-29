Daha az kalori almanın tüyoları!

Farkında olmadan alınan kalorilere son vermenin zamanı geldi. İşte yüksek kalori nedeniyle kaçınmanız gereken yiyecekler...

ntv.com.tr 29.09.2021 - 13:21

Daha az kalori almanın tüyoları! - 1

SOSLAR

  • Soslar yediğimiz yemeklere kattıkları farklı aromalarla birçok öğünümüzün yanında kullanılıyor.
  • Fakat aslında soslar yüksek kalorilere sahip.
  • Özellikle hazır gıdaların yanında da çokça bulunuyorlar ve zaten yüksek olan kalorinin daha da yükselmesine neden oluyorlar.

1 porsiyon (25 gr)

  • Mayonez: 98 Kalori
  • Hardal: 67 gr Kalori
  • Ketçap: 28 Kalori
  • Barbekü sos: 32,5 Kalori
  • Ranch sos: 87,5 Kalori
Daha az kalori almanın tüyoları! - 2

SIVI KALORİLER

  • kalori almanın en kolay yollarından biri öğünlerimizin yanında tükettiğimiz içeceklerdir.
  • Sağlıklı bir öğün yapsak bile yanında içeceğimiz zararlı bir meşrubat tercihi sizin daha fazla kalori tüketmenize neden olur.
  • Meyve suları, gazlı içecekler, kremalı kahveler ve şekerli limonatalar sizlere yediğiniz öğün haricinde ekstra kalori aldıracaktır. Bu da kilo almanıza neden olabilir.
  • Eğer tükettiğiniz öğününüzün yanında bir meşrubat içme ihtiyacı duyuyorsanız;
  • Su, maden suyu, şekersiz kahve, bitki ve meyve çayları gibi kalorisi düşük içecekleri tercih edebilirsiniz.
Daha az kalori almanın tüyoları! - 3

SU

  • Daha az kalori almak için doğal olarak daha az besin tüketilmesi gerekir.
  • Fakat bu besinleri sadece gerçekten açlık durumunda tüketilmesi büyük önem arz ediyor.
  • Açlık hissi oluştuğunda vücudumuzun sussuz kaldığını da düşünmemiz gerekli.
  • Bu yüzden açlık hissedildiğinde önce biraz su içilmeli ve birkaç dakika bekleyebilirsiniz.
  • Eğer su içtikten sonra açlık hissiniz geçtiyse vücudunuz besinsiz değil sussuz kalmış olmalıdır.
  • Fakat, su içtiğiniz halde açlık hissi devam ediyorsa karnınız gerçekten acıkmış olabilir.
  • Gerçekten açlık yaşadığınızı anladığınızda vücudunuza besin almanız gün içinde fazla kalori almamanıza yardımcı olur.
Daha az kalori almanın tüyoları! - 4

PSİKOLOJİK AÇLIK

  • Çok sıkı girilen diyetler sonrası canınızın çektiği ürülerden çok uzun süre uzak kalmanız aslında sizi psikolojik olarak yıpratır.
  • Diyet döneminde diyetinizi bozmamak tabii ki de önemli, fakat eğer canınızın çektiği bir gıda olursa porsiyon miktarını kontrol altında tutarak tüketmeniz psikolojinize ciddi anlamda iyi gelecektir.
  • Çünkü diyet döneminde yediğiniz küçük bir gofret ile tatlı yeme isteğinizi tatmin edip tekrar diyetinize devam etmeniz, diyet sonrası iştahınızı kontrol edip zararlı yiyeceklere “saldırmamanızı” sağlayacaktır.
  • Yediğiniz ufak bir parça çikolatadan sonra diyetinize devam etmek bu dönemde sizin iradenize ve psikolojinize yararı olacaktır.

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