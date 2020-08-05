Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

05.08.2020 - 15:51
Son zamanlarda dikkat çeken ketojnik diyette de diğer diyetler gibi istediğin her şeyin yenmediği bir sistem mevcut.
Bu diyetin öne çıkan özelliği ise karbonhidratlar konusunda oldukça sıkı oluşu. Vücudunun ketosis moduna girebilmesi için karbonhidratı neredeyse tamamen kesmek gerekiyor.
Karbonhidrat ise yalnızca hamur işi gibi sağlıksız gıdalarda değil, bazı çok sağlıklı gıdalarda da yer alıyor. İşte ketoyu diğerlerine göre bir parça daha zorlu kılan taraf bu.
Ancak bedenin bir kez keto moduna geçince karbonhidrat pek aramamaya başladığı için bir süre sonra kolaylaşıyor Keto demek başta biraz sabır ve daha çok kararlılık demek.
Ketojenik diyet yaparken tahıl (ekmek, makarna, kahvaltı gevrekleri), nişasta (patates, fasulye, baklagiller) ve meyveler yenmemelidir. Ancak kontrollü tüketildiği takdirde avokado ve böğürtlengiller gibi istisnalar vardır.
Yenilebilecek Besinler
-Et, balık, kümes hayvanları, yumurta
-Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, lahana, roka, marul
-Toprak üstü sebzeleri: brokoli, karnıbahar vb.
-Bol yağlı süt ürünleri: kaşar, beyaz beynir, krema, tereyağı
-Yemiş ve tohumlar: ceviz, fındık, ay çekirdeği, kaju, makademia
-Avokado ve böğürtlengiller-yaban mersini, böğürtlen, karadut, frambuaz gibi glisemik indeksi düşük olanlar
-Tatlandırıcılar: stevia, eritritol gibi düşük karbonhidratlı tatlandırıcılar
-Diğer yağlar: hindistan cevizi yağı, çörek otu yağı, iyi zeytinyağı, susam yağı, vs.
Ketojenik diyet yüksek yağ bazlı bir beslenme biçimi olduğu için günlük kalorilerinin çoğu yağlardan gelecektir.
Makro değerlerini, yani alınacak kalorileri %70 yağ, %25 protein, %5 karbonhidrat olarak düşünebiliriz.
Ketoya başladığında ne olursa olsun günlük net karbonhidrat oranın 20 gramı geçmemelidir.