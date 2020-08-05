Ketojenik diyet nedir? Ketojenik diyet nasıl yapılır?

KETOJENİK DİYET NEDİR?

Son zamanlarda dikkat çeken ketojnik diyette de diğer diyetler gibi istediğin her şeyin yenmediği bir sistem mevcut.

Bu diyetin öne çıkan özelliği ise karbonhidratlar konusunda oldukça sıkı oluşu. Vücudunun ketosis moduna girebilmesi için karbonhidratı neredeyse tamamen kesmek gerekiyor.

Karbonhidrat ise yalnızca hamur işi gibi sağlıksız gıdalarda değil, bazı çok sağlıklı gıdalarda da yer alıyor. İşte ketoyu diğerlerine göre bir parça daha zorlu kılan taraf bu.

Ancak bedenin bir kez keto moduna geçince karbonhidrat pek aramamaya başladığı için bir süre sonra kolaylaşıyor Keto demek başta biraz sabır ve daha çok kararlılık demek.