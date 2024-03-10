Covid-19 salgınının 4. yılı: Can kaybı 7 milyonu geçti

7 MİLYON 35 BİN ÖLÜM KAYITLARA GEÇTİ

DSÖ verilerine göre, 25 Şubat'a kadar dünya genelinde toplam 774 milyon 771 bin vaka rapor edilirken, 7 milyon 35 bin ölüm kayıtlara geçti.

Açıklanan rakamların sadece rapor edilen vaka sayıları olduğu, gerçek vaka ve ölüm sayılarının çok daha fazla olduğu da belirtilirken, toplam 13 milyar 59 milyondan fazla doz Covid-19 aşısı uygulandı.