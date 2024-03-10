Covid-19 salgınının 4. yılı: Can kaybı 7 milyonu geçti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yıl geçen ve "küresel acil durum" kategorisinden çıkarılan Covid-19, hala "küresel salgın" olarak nitelendiriliyor.
Geçtiğimiz 4 yılda tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, 2 yıla yakın süre insanları evlerine kapattı.
Resmi verilere göre, bugüne kadar 7 milyondan fazla kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle ilk hasta 17 Kasım 2019'da hastaneye başvurdu.
Sonraki günlerde, çoğunluğu gıda pazarını ziyaret eden kişilerde tespit edilen hastalığa bilinmeyen yeni bir virüsün yol açtığı anlaşıldı.