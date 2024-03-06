Günde en az 2 bin 200 adım atmak erken ölüm riskini azaltıyor

İngiltere’de British Journal of Sports Medicine tıp dergisi tarafından yayınlanan bir araştırma, yürüyüş yapmanın sağlıklı yaşam için önemini bir kez daha ortaya koydu.

Sydney Üniversitesi'nden akademisyenlerin yürüttüğü çalışmada 61 yaşlarındaki 70 binden fazla kişiden elde edilen veriler incelendi.

Araştırmaya göre günde 2 bin 200 adımın üzerinde atılan fazladan her adım erken ölüm riskini azaltıyor.