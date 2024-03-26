Uzmanlardan pandemi uyarısı: Yeniden kapanma olur mu?

SALGINLARLA DOLU GEÇMİŞ

Corona salgınına sıklıkla "hayatta bir kez" yaşanacak bir olay denir. Ancak dünya çapında altı milyondan fazla tahmini covid ölümü göz önüne alındığında, karşılaştırılabileceği son salgın yalnızca kırk yıl önce ortaya çıktı.

HIV/AIDS ilk kez 1981'de tanımlandı ve dünya çapında 36 milyon insanın ölümüne neden oldu.

Bundan önce, 1968'deki Hong Kong gribi salgını yaklaşık bir milyon ölüme, 1918'deki İspanyol gribi ise 50 milyon ölüme neden olmuştu.