Uzmanlardan pandemi uyarısı: Yeniden kapanma olur mu?
İlk Covid-19 karantinasının duyurulmasından bu yana dört yıl geçti. Bulaşıcı hastalık uzmanları, bir virüsün hayvanlardan insanlara "sıçrayarak" yeni bir salgına neden olma olasılığının giderek arttığını iddia ediyor.
Dört yıl önce bu ay Covid-19 hayatımıza girdi ve ilk vakalar açıklandı.
İlk vakaların tespit edilmesinin ardından ülkeler birer birer karantinaya girmeye ve vatandaşlarını evde kalmaya çağırmaya başladı.
Peki başka bir salgın yaşanırsa tekrar karantinaya girmek zorunda kalacak mıyız? Neler değişmiş olacak?