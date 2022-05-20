Maymun çiçeği virüsü küresel paniğe yol açtı (Maymun çiçeği virüsünden ölüm oranı ne kadar? Aşısı var mı? Hangi ülkelerde görüldü?)

İTALYA VE İŞVEÇ'TEDE GÖRÜLDÜ

Maymun çiçeğinin yayıldığı bir diğer Avrupa ülkesi İtalya’da ilk vakanın İspanya’dan gelen bir kişide tespit edildiği bildirildi.



İtalyan basınındaki haberlere göre, İspanya’nın Kanarya Adaları’ndan Roma’ya gelen bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandı.



İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsünün (ISS) maymun çiçeği virüsüyle alakalı İtalya’daki durumu takip maksatlı uzmanlardan oluşan özel bir görev gücü oluşturduğu belirtildi.



Maymun çiçeği virüsünün kıtada en son görüldüğü ülke ise İsveç oldu.



Başkent Stokholm'de virüsün bulaştığı bir kişinin hastaneye yatırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Vakanın hangi nedenle virüs kaptığı ise henüz bilinmiyor.