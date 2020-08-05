Sivilce neden çıkar, hangi yiyecekler sivilce yapar? (Sivilce nasıl tedavi edilir?)

SİVİLCE NEDEN ÇIKAR?

-Akne nedenleri dendiğinde akla gelen ilk madde kullandığınız kozmetik ürünleridir. Ne kadar çok makyaj yapılırsa, cilt o kadar tıkanır. Tıkanan ve nefes almakta zorlanan cilt bir süre sonra bakteri hapsetmeye başlar ve dışa vurumu da sivilce olarak ortaya çıkar.

-Sivilce çıkarma nedenleri arasında bir başka nokta ise strestir. Birçok kişi için günlük hayatta olağan görülen stres ne yazık ki sivilce çıkarmanın en temel sebepleri arasında yer alır. Gün içinde ne kadar kaygı, endişe duyuyorsak sivilce çıkarma ihtimali de o kadar yüksek.

-Yüzde çıkan sivilceler vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Özellikle karaciğer rahatsızlıklarının doğrudan akne oluşumuna sebebiyet verdiği gözlemlenmiştir. Bu bakımdan tahlilleri ve de testleri yaptırıp karaciğerinize baktırmak en kesin çözüm olacaktır.



-Güneş ışığı, sivilcenin iyileşmesini kolaylaştırır. Ancak uzun süre güneşte kalmak ciltte oluşabilecek lekeri arttırır. Ayrıca terlemek, sivilcelerin artmasına neden olur.



-Sık sık yüzümüzün cildine temas eden ellerin veya çeşitli elektronik cihazların varlığı cilt sağlığı için varolan en büyük tehditler arasında yer alır. Ellerimizde her yere koyduğumuz ve taşıdığımız cep telefonlarının veya dış dünya ile sürekli bağlantı halinde olan ellerimizin yüzümüze değip durması tüm mikropları ve bakterileri cildimize davet etmektedir. Bu tip alışkanlıklardan kurtularak cildinizin çok daha temiz kalmasını sağlayabilir ve sivilceleri önleyebilirsiniz.



-Ayrıca yüz kurulamak için kullanılan havlu da yüzdeki mikropların en sık oluşum gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Cilt uzmanları tarafından da her gün yenisi ile değiştirilmesi önerilir. Eğer aynı evde bir kaç kişi aynı havluyu kullanıyorsa bu alışkanlığa son verilmelidir. Kendi cildiniz için ayrı bir havlu kullanmaya özen göstermelisiniz.