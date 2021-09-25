Uygulanan aşı dozu 6 milyarı geçti: En az15 ülke yüzde 3’ünü bile aşılayamadı

Şu ana kadar en çok aşıyı uygulayan ülke vatandaşlarının yüzde 83’ünü tam olarak, yüzde 94’üne ise en az bir doz aşı uygulayan Birleşik Arap Emirlikleri olurken, dünyadaki en az 15 ülke nüfusunun sadece yüzde 3’ünden daha azına aşı uygulayabildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un geçtiğimiz günlerde yaptığı varlıklı ülkelerin, yoksul ülkelerin aşılara ulaşabilmesi için en azından yıl sonuna kadar Covid-19 aşılarını artırmaktan kaçınmalarını söylerken, bu ülkeler aşı kıtlığı ile pandemi ile mücadelede zorluk çekiyor: