Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü)

Efsanevi müzisyen Freddie Mercury, 30 yıl önce bugün hayata veda etti. Mercury’nin son nefesini verirken dahi yanında bulunan sevgilisi Jim Hutton ile 1980’li yıllarda çekilen fotoğrafları, unutulmaz şarkıcının hayatından bir kesit sunuyor.

Haberler 24.11.2021 - 11:06 | Son Güncelleme : 24.11.2021 - 11:07

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 1

5 Eylül 1946 tarihinde Tanzanya Zanzibar'da dünyaya gelen ve 24 Kasım 1991’de hayatını kaybeden rock müziğin efsane sesi Freddie Mercury’nin 1980’li yıllarda aşk yaşadığı son sevgilisi Jim Hutton ile özel fotoğrafları yayımlandı.

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 2

Mercury’nin  kuaför Hutton ile 1980’lerde başlayan ilişkisi, hayatını kaybettiği 1991 yılına kadar devam etti.  

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 3

AIDS’e yakalandığını öğrenen Mercury’nin, sevgilisine, ilişkiyi bitirmeyi teklif ettiği ancak Hutton’ın buna “Seni seviyorum Mercury” diye cevap verdiği biliniyor.

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 4

Bu hikayeyi bir belgeselde anlatan Hutton, Mercury’ye, “Hiçbir yere gitmiyorum” dediğini söyledi.

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 5

Hutton, Mercury’nin son nefesine kadar yanında kalarak ona baktı.

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 6

İşte Freddie Mercury ve Jim Hutton’ın sevgilerini gözler önüne seren fotoğrafları…

Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 7
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 8
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 9
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 10
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 11
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 12
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 13
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 14
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 15
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 16
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 17
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 18
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 19
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 20
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 21
Freddie Mercury’nin hayatından görülmemiş fotoğraflar (30. ölüm yıldönümü) - 22

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