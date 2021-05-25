İskoç Kraliçesi Mary Stuart'nin eşyaları çalındı

Çalkantılı bir hayat geçiren I. Elizabeth'in kuzeni İskoçya Kraliçesi Mary Stuart'ın eşyaları Arundel Kalesi'nde gerçekleşen milyonluk soygunda çalındı.

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25.05.2021 - 10:06

Birleşik Krallık'taki Arundel Kalesi'nde değeri 1 milyon sterlini (yaklaşık 12 milyon TL) aşan hırsızlık gerçekleşti. Sussex polisinin yaptığı açıklamada "Büyük bir tarihsel önemi olan parçaların çalındığı" kaydedildi.







Bunlar arasında 1587'de öldürülen İskoç Kraliçesi Mary'nin bazı eşyaları ve idamında taşıdığı altın tespihin de olduğu açıklandı.







Yetkililer, tespihin maddi değerinin yüksek olmadığını ancak ulusal mirasındaki yerinin doldurulamayacağını bildirdi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araştırma sonucunda çevrede yanmış ve terk edilmiş bir otomobil buldu. Otomobilin de hırsızlıkla ilişkili olduğu düşünülüyor.







Arundel Kalesi'nden bir sözcü de şu açıklamayı yaptı: "Çalışan eşyaların maddi değeri çok olabilir... Ancak bu benzersiz eserlerin tarihsel değeri, ölçülemeyecek kadar büyük ve paha biçilemez. Bu yüzden, olaya ilişkin bilgisi olan herkesi polise başvurmaya davet ediyoruz. Böylece hazineler, ait oldukları yere dönebilir."

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