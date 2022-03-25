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Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor

Rust filminin çekimlerinde görüntü yönetmenini yanlışlıkla vurarak kazara katil olan Alec Baldwin, korkunç olayın ardından setlere dönüş yapıyor.

Haberler 25.03.2022 - 11:02

Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor - 1

Alec Baldwin'in Rust filminin çekimleri esnasında görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i kazara vurmasının ardından iki yeni filmle setlere döneceği açıklandı.


Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor - 2

Baldwin, 'Kid Santa' ve 'Billie’s Magic World' adlı iki İtalyan filminin çekimlerine başlamak için hafta sonu Roma’ya gidecek.


Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor - 3

Usta oyuncunun bu iki film için Rust setindeki ölümcül kazadan önce sözleşme imzaladığı aktarıldı.


Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor - 4

Baldwin'in setteki ölümlü olayıyla ilgili mahkeme süreci ise devam ediyor.


Kazara katil olan Alec Baldwin setlere dönüyor - 5

Sette ölen görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, eşinin öldürülmesinden "Alec Baldwin ve uygulanmayan endüstri standarlarını" sorumlu tutmuştu.

N-LIFE HABERLERİ

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