Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi!

Haberler 28.12.2021 - 14:37
Kelly LeBrock, 1987-1996 yılları arasında evli kaldığı dövüş sanatları ustası Steven Seagal hakkında açıklamalarda bulundu.
25 yıl aranın ardından Tomorrow's Today adlı komedi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan LeBrock, verdiği röportajda üç çocuğunun babası Seagal'a acıdını dile getirdi.
"O adam için üzgünüm!" diye konuşan 61 yaşındaki yıldız, "Bence o çok üzgün bir insan" dedi.
LeBrock, "Onu 'Bir Hollywood trajedisi' diye tanımlardım. Çocukken çok fazla zorbalığa uğradığına inanıyorum. Çok hastalıklı ve çok zayıf. Onun için en iyisini diliyorum" diye konuştu.
LeBrock ile Seagal'in evliliklerinden Annaliza, Arissa ve Dominic adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.