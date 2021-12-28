Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi!

Yıldız oyuncu Kelly LeBrock, hakkında birçok cinsel taciz iddiası bulunan eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu. Seagal'a acıdığını dile getiren LeBrock, üç çocuğunun babası için "O bir Hollywood trajedisi!" dedi.

Haberler 28.12.2021 - 14:37

Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi! - 1

Kelly LeBrock, 1987-1996 yılları arasında evli kaldığı dövüş sanatları ustası Steven Seagal hakkında açıklamalarda bulundu.


Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi! - 2

25 yıl aranın ardından Tomorrow's Today adlı komedi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan LeBrock, verdiği röportajda üç çocuğunun babası Seagal'a acıdını dile getirdi.


Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi! - 3

"O adam için üzgünüm!" diye konuşan 61 yaşındaki yıldız, "Bence o çok üzgün bir insan" dedi.

Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi! - 4

LeBrock, "Onu 'Bir Hollywood trajedisi' diye tanımlardım. Çocukken çok fazla zorbalığa uğradığına inanıyorum. Çok hastalıklı ve çok zayıf. Onun için en iyisini diliyorum" diye konuştu.


Kelly LeBrock eski eşi Steven Seagal hakkında konuştu: O bir Hollywood trajedisi! - 5

LeBrock ile Seagal'in evliliklerinden Annaliza, Arissa ve Dominic adında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

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