Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli ?

15.07.2020 - 06:36
Tony Stark, zengin bir silah mühendisidir. Ülkesinde son teknoloji silahlar ve patlayıcılar üretmektedir. Yeni bir füzeyi tanıtmak amacıyla gittiği Afganistan’da alıkoyulur ve ondan tehlikeli silahlar üretmesini isterler. Tony ise kendine bir zırh yaparak Demir Adam’a dönüşür. Tony artık eski Tony değil, dünyayı kötülüklerden korumaya çalışan bir Süper Kahramandır.
IMDb: 7,9
Steve Rogers, ‘’Kaptan Amerika’’ olarak tanınacağı bir askeri deneye gönüllü olur ve Hydra Organizasyonuna savaş ilan eder.
Bonus: Filmin Prömiyeri 2001 yılında Hollywood da yapılmış olsa da 2011 yılında tüm dünyada vizyona girmiştir.
IMDb: 6,9
Bruce Banner, tüm hücrelerini zehirleyen bir gama ışınına karşı savaşan bir bilim adamıdır. Dizginleyemediği öfke nöbetlerini serbest bırakmaya karar verir ve Hulk doğar. Bir süre sonra Hulk kişiliğinden memnun olmayarak yok etmenin planlarını yapan Bruce Banner, sadece Hulk ile savaşmıyordur.
IMDb: 6,7
Serinin 2. Filminde Tony Stark maceralarına yeni ekibiyle devam etmektedir. Ayrıca bu sefer yeni bir Demir Adam filme dahil olmuştur.
IMDb: 7,0
Hal ve hareketleri yüzünden antik bir savaşı yeniden gün yüzüne çıkartan Thor, dünyaya sürgün ediliyor. Bir süre sonra gezegeninin en kötü adamı , karanlık istila güçlerini dünyayı ele geçirmek için yollayınca kahramanımız Thor kimliğini açıklayarak ne yapmasını gerektiğini öğreniyor.
IMDb: 7,0
SHIELD ismiyle bilinen uluslararası bir barış örgütü, tüm dünya için büyük bir tehdit oluşturan bir düşmanla karşı karşıya gelir. Bu düşmanla savaşabilecek kişiler sadece süper kahramanlardır. SHIELD Örgütü, mevcut tüm süper kahramanları toplayarak düşmanlarla ölümüne bir savaşa gidiyor.
IMDb: 8,0
Seri’nin 3. Filminde Tony Stark, Sınırsız güce sahip bir düşmanlar karşı karşıya kalıyor. Ayrıca bu düşman Tony Stark’ın özel hayatını da yok ediyor.
IMDb: 7,2
Serinin 2. filminde Karanlık Güçler Thor’un dünyasını ele geçirmeyi planlamaktadır ve Thor bu sefer kendi dünyası için savaşmaktadır.
IMDb:6,9
SSCB döneminde özel bir şekilde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunan adam her şeyi yok etme konusunda kararlıdır. Kaptan Amerika ve ekibi bu adamı durdurmak için varını yoğunu ortaya koyuyorlar.
IMDb: 7,7
İlk filmin başarısından sonra ikinci film için kolları sıvayan Marvel şirketi, bu filmde tüm süper kahramanları kadroya dahil ediyor. Bu sefer düşmanları Ultron adıyla bilinen James Spader’dır ve tek hedefi insanoğlunun soyunu tüketmektir.
IMDb: 7,3
Mesleğinde çok başarılı olan Dr. Hank Pym, alt atomik partiküller üzerinden ilginç bir formül geliştirir. Dr. Hank Pym , cisimlerin boyutlarını değiştirme konusunda deneyler yaparken bir kaza geçirir ve yeni bir yetenek kazanır. Artık böceklerle iletişim kurabiliyordur.
IMDb: 7,3
Yenilmezler’in içinde olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler’ in bazı otoriteler tarafından yönlendirilmesi gerektiği konusunda baskı yapmaktadır. Bu durum Yenilmezler’i ikiye bölerek yeni bir savaşın çıkmasına sebep olur.
IMDb: 7,8
Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle buluşan üçüncü filminde, Asgard'tan uzakta, evrenin öbür ucunda hapsolmuş olan Thor , Norse kıyametine karşı gelmeye çalışacaktır. Ancak gezegenini kurtarmak için öncelikle özgürlüğüne kavuşmalı, bunun içinde eski dostu Hulk ile ölümcül bir yarışa girmelidir.
IMDb: 7,9
Kaptan Amerika ve Demir Adamın arasında yaşana o savaştan sonra her iki süper kahraman da uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi dostlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Fakat dünya bir kez daha tehlikeye girer ve yeniden ,istemeyerek, bir araya gelirler. Bu sefer Dünyayı kurtarmak çok da kolay olmayacak.
IMDb: 8,4
Ant-Man ve Wasp , hem iyi bir baba , hem de tanınan bir süper kahraman olmak için Scott Lang’ın geçmişindeki sırlarını Wasp ile işbirliği yaparak çözmeye çalışıyor.
IMDb: 7,1
Film, Carol Danvers'ın Kaptan Marvel'e dönüşümünden değil, Carol Danvers'ın Kaptan Marvel olarak dünyaya düşüşünü anlatıyor. Dünyaya indiğinde hiçbir şey hatırlamayan Captan Marvel, bu sayede yeniden kendini keşfediyor.
IMDb: 6,9
"Avengers Infinity War"ın ardından bir çok kahraman ölmüştür ve dünya umutsuz haldedir. Hayatta kalan Kaptan Amerika, Thor ve Hulk bu mutsuz ve düzensiz yeni dünyayı yok edip düzeni yeniden sağlama peşindedir.
IMDb: 8,4