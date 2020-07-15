Marvel filmleri hangi sırayla izlenmeli ?

14. Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018)

Kaptan Amerika ve Demir Adamın arasında yaşana o savaştan sonra her iki süper kahraman da uzaklara savrulurlar. Hepsi kendi dostlarıyla dünyayı korumaya çalışmaktadır. Fakat dünya bir kez daha tehlikeye girer ve yeniden ,istemeyerek, bir araya gelirler. Bu sefer Dünyayı kurtarmak çok da kolay olmayacak.

IMDb: 8,4