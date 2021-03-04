Meghan Markle: Saray yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynuyor

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ayrılan Prens Harry ile Meghan Markle çiftine The Times gazetesi yeni bir suçlamayla karşı karşıya bıraktı. Yer alan bilgilerde Markle'ın saray çalışanlarına zorbalık yaptığı iddiası yer aldı. Çiftin röportaj verdiği CBS kanalından da suçlama sonrası bir paylaşım yapıldı. Markle 7 Mart'ta yayınlanacak röportajın kesitinde, "Saray, hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

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04.03.2021 - 13:05

The Times ve İngiliz basını, Meghan Markle'ın sarayda olduğu dönemde zorbalık yaptığına dair şikayetleri gündeme getirdi. Markle'ın iki saray görevlisine zorbalık ettiği, hatta görevlileri ağlattığı öne sürüldü.

İddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Buckingham Sarayı da yaptığı açıklamada, “Sussex Dükü ve Düşesi (Harry ve Markle) hakkında eski çalışanlar tarafından ortaya atılan iddialar konusunda biz de endişeliyiz. Ekibimiz durumu inceleyecek. O dönem, görevi bırakmış olanlar da dahil olmak üzere sarayda çalışan herkes bu durumdan bir ders çıkarılıp çıkarılamayacağını görmek için yardımcı olmaya davet edilecek. Kraliyet çalışanları, çalışma alanında zorbalık veya tacize asla müsamaha göstermez ve göstermeyecek" ifadelerini kullandı.

Markle cephesinden de "Karakterine yönelik bu son saldırı, kendisi de zorbalığın hedefi olmuş biri olarak Düşes'i üzdü. Şefkat yayma ve doğru olanı yapma konusunda emsal oluşturma çabalarını sürdürmekte kararlı" açıklaması yapıldı.

Bu gelişmenin ardından Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin merakla beklenen röportajı öncesi CBS kanalı da çiftin Oprah Winfrey'ye verdiği ve 7 Mart'ta yayınlanacak röportajından bir kesit daha yayınladı.







Winfrey'nin "Kraliyet Sarayı bugün kendi gerçeklerini anlattığını duyduğunda ne hissedecek?" sorusunun ardından arka planda çalmaya başlayan bir keman sesi eşliğinde Markle şu ifadeleri kullandı: "Saray, hakkımızdaki yalanların sürdürülmesinde aktif bir rol oynarken, bunca zaman sonra sessiz kalmamızı nasıl bekleyebilir bilmiyorum. Bunları anlattığım için bazı şeyleri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksam, zaten çok şey yitirdik."

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