Tarihte bugünün gazete manşetleri (23 Nisan)

İstanbul Üniversitesi (İÜ), 1928-1942 yılları arasında Türkiye'de yayınlanan 32 gazeteyi tarayarak 581 bin 106 sayfayı elektronik ortama aktardı. Arama motoru gibi taranarak habere ulaşabilme imkanı sunulan Gazeteden Tarihe Bakış Projesi kapsamında bugünün (23 Nisan) gazete manşetlerini sizin için derledik...

23.04.2020 - 01:18 | Son Güncelleme : 23.04.2020 - 01:20

Açık Söz 1937




Akşam  1934


Akşam 1935


Akşam 1937


Akşam 1938
Anadolu 1936


Anadolu 1940


Anadolu 1941
Cumhuriyet 1929




Cumhuriyet 1932


Cumhuriyet 1941


Cumhuriyet 1947
Doğu 1938
En Son Havadis 1941
Halkın Sesi 1939
İkdam 1939


Jamanak 1937
Kurun 1935




Kurun 1938
Milliyet 1929



Milliyet 1931


Milliyet 1932
Münakaşa 1939

Son Posta 1936



Son Posta 1939

Son Posta 1942
Tan 1935


Tan 1940


Tan 1942
Vatan 1941


Vatan 1954
Yeni Asır 1936

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