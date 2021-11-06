Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile

Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi bir defileye ev sahipliği yaptı. “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”nın final gecesinde tasarımcı Dilek Hanif, finale kalan 10 tasarımcının geliştirdiği kumaşlardan 40 parçalık kreasyon hazırladı. Yarışmada dereceye giren üç finalist, para ödülünün yanısıra yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazandı..

Haberler - İHA 06.11.2021 - 14:36

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Geleneksel ve modern dokular buluştu. Finale kalan 10 tasarımcının kumaşlarından hazırlanan kreasyon,, Zeugma Mozaik Müzesi'nde defileyle sergilendi.

Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile - 2

Gaziantep, "Doku Kumaş Tasarım Yarışması"nın finaline evsahipliği yaptı.




Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile - 3

Gaziantep, ihracatının yüzde 20’sini karşıladığı tektstil sektörünü ağırladı.


Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile - 4

“Doku Kumaş Tasarım Yarışması”'nın final gecesinde Zeugma Mozaik Müzesi'nde defile yapıldı. Dereceye kalan 10 finalistin geliştirdiği kumaşlar ünlü tasarımcı Dilek Hanif’in ellerinde 40 parçalık bir kreasyona dönüştü.



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Yarışmada Mihriban Yazar birinci, Gizem Aydemir ikinci, Seda Atalay ise üçüncü oldu. İlk üç finalist toplam 175 bin TL değerindeki para ödülünün sahibi oldu. Ayrıca, yurt dışında moda eğitimi almaya hak kazandı.


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Tekstil sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren gece Karsu Dönmez konseri ile son buldu.

İşte diğer kareler...

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Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile - 8
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Zeugma Mozaik Müzesi’nde defile - 10
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