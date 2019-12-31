21 yaşındaki İngiliz dağcı Anna Taylor, 610 metrelik duvara tırmandı

Zirveye ulaşan Taylor şöyle konuştu: "Bu hayatımın en inanılmaz deneyimiydi. Duvar gerçekten dik ve üstesinden gelmek fiziksel olarak zorlayıcı. Orada kaya tırmanışçıları için özel askı çadırlarda uçurumun kenarında uyuduk.