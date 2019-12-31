21 yaşındaki İngiliz dağcı Anna Taylor, 610 metrelik duvara tırmandı

21 yaşındaki İngiliz dağcı Anna Taylor, Güney Amerika'da bulunan Guyana'daki Roraima Dağı'nın 610 metre uzunluğundaki dik dağ duvarına tırmanmayı başaran ilk kadın dağcı oldu.
Son derece gür ormanlar arasında başlayan maceranın devamında 610 metrelik tırmanış vardı.
Roraime Dağı'nın 610 metrelik dik duvarında 2 hafta boyunca tırmanışlarına devam ettiler.
Asma çadırda dinlenirken...
2.810 metre yükseklikteki dağın zirvesinde, Sir Arthur Conan Doyle'un dinazorların bölgeyi gezdiği Kayıp Dünya romanınını ve karakterlerin binlerce balon yardımıyla yüzen bir eve ulaştığı 2009 yapımı animasyon filmi Up'ı etkilediği söyleniyor.
Zirveye ulaşan Taylor şöyle konuştu: "Bu hayatımın en inanılmaz deneyimiydi. Duvar gerçekten dik ve üstesinden gelmek fiziksel olarak zorlayıcı. Orada kaya tırmanışçıları için özel askı çadırlarda uçurumun kenarında uyuduk.
Halatlarla tırmandık. Zirveye ulaşmak inanılmazdı. Son birkaç gün içinde hava gerçekten bozmuştu ve zirveye ulaşıp ulaşamayacağımız konusunda endişelenmeye başlamıştık.
Fotoğraf kaynak: Instagram.com/anna_taylor_98