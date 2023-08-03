Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyarete açıldı. 1 Ağustos'ta ziyarete açılan Tulumtaş Mağarası'nı görmeye gelenler, kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.