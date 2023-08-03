Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyarete açıldı. 1 Ağustos'ta ziyarete açılan Tulumtaş Mağarası'nı görmeye gelenler, kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 1

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Ankara Çevre Yolu'nun inşası için işletilen taş ocağında yapılan çalışmalar sırasında keşfedilen Tulumtaş Mağarası, yapılan düzenlemelerin ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

SEYAHAT HABERLERİ

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 2

1 Ağustos'ta ziyarete açılan Tulumtaş Mağarası'nı görmeye gelenler, kapı önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 3

Gölbaşı Belediyesince mağarayı gezmek isteyenlere servis hizmeti veriliyor.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 4

Servisler, pazartesi ve cumartesi günleri TOKİ saat kulesi önünden, salı, çarşamba ve perşembe günleri de Gölbaşı Halk Kütüphanesi önünden 10.30 ve 14.30 saatlerinde hareket ediyor.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 5

Cumartesi gününe kadar ücretsiz gezilebilecek mağaranın giriş ücreti yetişkinler için 30, öğrenciler için 15 lira olarak belirlendi.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 6

Ayrıca gazi ile şehit yakınlarının yanı sıra 0-6 yaş grubundaki çocuklar da mağarayı ücretsiz gezebilecek.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 7

Mağarayı ziyarete gelenlerden emekli öğretim üyesi Mehmet Kara, mağarada yapılan çalışmaları beğendiğini söyledi.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 8

Emeği geçenleri kutlayan Kara, "5 milyonluk yıllık bir geçmişi olan, yaşayan bir mağara burası. Hala oluşumlar devam ediyor. Peri bacaları tipinde manzaralar da görüyoruz. Gerçekten harika bir hizmet olmuş." dedi.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 9

TULUMTAŞ MAĞARASI

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasında, Karayatak mevkisinde bulunan Tulumtaş Mağarası, yatay bir mağara olarak kollarıyla yaklaşık 265 metre gezilebilir uzunluğa sahip. Mağara, 467 metrekare yapı alanında kafe, hediyelik eşya, sinevizyon, bilet gişesi, mescit ve tuvalet olanaklarıyla hizmet verecek. 45 kişilik kapasitesi bulunan sinevizyon odasında ise mağarayı gezmeden önce ziyaretçilerin bilgilendirilmesi sağlanacak.

Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 10
Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 11
Ankara'daki Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı - 12
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