Antalya'da lüks otellere komşu çardaklarda bedava tatil

Antalya’da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşların izole tatil keyfi başladı. Çoğunluğunu yerli vatandaşların oluşturduğu bölgedeki yaşam, 5 yıldızlı otellerdeki diğer tatilcileri bile kıskandırıyor.

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İHA 30.05.2021 - 17:05

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde, denize sıfır çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yüzlerce kişi, yaz aylarını denize sıfır bölgeye kurdukları ahşap çardaklarda geçiriyor.

Hem uzaktan eğitim, hem havaların bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi sebebiyle Mayıs ayı başında bölgeye taşınmaya başlayan vatandaşlar, ilk olarak çardaklarını tamir ediyor.

Tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamalarını burada geçiren bölge halkı, 500'ü geçkin çardakta yaşam tarzlarıyla yerli ve yabancı turistleri kıskandırıyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı çardakların, ormanlık alana ve denize yakın olması da bölge halkına huzur veriyor.

“OKSİJEN BİR YANDAN, DENİZ BİR YANDAN” 1 ay önce çardaklara taşıdıklarını belirten Mehmet Gök, “Havası çok temiz. Hastalık olmaması için bire bir. Oksijen bir yandan, deniz bir yandan. Şehir hayatından uzağız” dedi. Rahime Gök de, çardaklarda yaşamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

“CORONA BURAYA UĞRAMAZ” “Değerini bilene çok güzel hayat var” diyen Şükran Kandemir ise, 2 bin kişiye yakın insan var burada. Geçen yıl geldim, memnun kaldım. Çift daire çardak kurdum” ifadesini kullanırken, eşi Faruk Kandemir de, “Buraya geldiğim zaman huzur buluyorum. 2 ay oldu geleli, tam kapanmada da buradaydım. Şehir hayatı sıkıcı oluyor, burası daha havadar. Önün deniz, arkan ırmak, orman var. Corona buraya uğramaz, denizden korkar o” diye konuştu.

İşte Antalya'da turistleri kıskandıran çardak tatilinden kareler...

“CORONA BURAYA UĞRAMAZ”

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