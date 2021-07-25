Doğa ve inanç turizmini tercih edenlerin rotası: Peygamberler diyarı 'Eğil'

"BURAYA GELMEK, RAHAT BİR NEFES ALMAK İYİ GELDİ"

İstanbul'dan gelen Fatoş Bozanoğlu, Diyarbakır'ın tarihi dokusunu ve güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi.

Eğil'i ilk kez görme fırsatı bulduğunu belirten Bozanoğlu, "Burası çok güzel bir yer. Çok merak ediyordum, gelip görünce çok hoşuma gitti. Herkese tavsiye ederim, mutlaka görülmeli. Pandemi dönemi bizim için çok zor bir süreç oldu. Buraya gelmek, rahat bir nefes almak iyi geldi" dedi.