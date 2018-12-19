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Finlandiya ormanlarında büyüleyici vahşi yaşam fotoğrafları

Finlandiya'nın karla kaplı ormanlarındaki sevimli hayvanların en doğal halleri içinizi ısıtacak. Helsinki'de yaşayan fotoğraf sanatçısı Joachim Munter, sizleri adeta peri masallarından fırlamış gibi gözüken Finlandiya ormanlarının sevimli sakinleriyle tanışmaya davet ediyor. Sincaptan tilkiye, fareden kuşa kadar vahşi doğadaki hayvanların sanki kendisine poz verdiği hissini uyandıran Finlandiyalı fotoğraf sanatçısı Instagram hesabından paylaştığı bu muhteşem vahşi yaşam fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor...

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    Fotoğrafçı Joachim Munter'ın büyüleyen vahşi yaşam fotoğraflarını @jockemunter adlı instagram hesabından takip edebilirsiniz.
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    Kaynak: Boredpanda
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