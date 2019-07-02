Diğer Fransa şehirlerinden farklı bir havası ve ruhu var Marsilya’nın. Bunu şehre adım atar atmaz hissediyorsunuz. Şehir hayatı yüzlerce yıldır deniz ile şekilleniyor, bu da Marsilya’ya daha bohem ve daha kozmopolit bir karakter kazandırıyor. Fransa’nın en büyük ikinci şehri olan Marsilya’nın temelleri M.Ö. 6. yüzyılda Foçalılar tarafından atılmış.

Yılın 320 günü eksik olmayan güneşi, Mistral esintisiyle birleştiğinde şehrin üzerinde kendine has bir ışık yaratıyor. Sokaklarını sadece güneş ışığı renklendirmiyor, kozmopolit yaşantısı ve yüzlerce yıllık tarihinin günümüze taşıdığı ihtişamlı mimarisi de şehrin bohem karakterini vurguluyor.