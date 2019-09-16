Karaman, yaptığı açıklamada, tabiat parkı içinde bulunan değirmenlere her geçen yıl ziyaretçilerin daha fazla ilgi gösterdiğini belirterek, “Bölgede 7 tane değirmen var bunlar aktif ve bölge halkı tarafından kullanılıyor. Burası gerekten de çok güzel ama sahipsiz kalmış. Devlet burayı yapmış fakat kimse burayı işletmek için almamış bizde burayı alarak çalışmaya başladık. Geçtiğimiz yıl güzel bir sezon yaşadık ve burası artık daha tanınır hale geliyor. Bu da her geçen gün ziyaretçi sayısının artması ile gözlemleniyor. Yedi Değirmenler bölgenin, Giresun’un turizm açısından majör noktalarından bir tanesi olacaktır” dedi.