Rivayete göre, küçük çocuğu ile patika yoldan geçen bir anne çocuğunu ‘Çay Deresi’ne düşürür. Azgın suya kapılan çocuğunu bir türlü kurtaramayan anne o an yaşadığı üzüntüyle ‘Allah suyunu kurutsun’ diyerek beddua eder ve göğsünü keserek dereye atar. Bir süre sonra kuruyan dere yaklaşık 500 metrelik bir şelale oluşturacak şekilde ortaya çıkar. Şelaleden ise şu an her biri 100 yılı aşkın süredir kullanılan 7 ayrı kabileye ait değirmen yapılır.