National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 22.11.2021 - 13:44
Yaklaşık iki yıldır devam eden corona virüs (Covid-19) pandemisi; ne zaman, nerede ve nasıl seyahat ettiğimizi değiştirmiş olsa da, asla yeni şeyler keşfetme tutkumuzu engelleyemedi.
National Geographic, dünya nüfusunda aşılananmanın artmasıyla hayatın normalleşmesine atıfta bulunurak, 2022'de ziyaret edilevbilecek en iyi 25 rotayı açıkladı. Söz konusu yerlerin büyük çoğunluğu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
Bununla birlikte, tavsiye edilen yerler; doğa, macera, sürdürülebilirlik, kültür ve tarih ve aile olmak üzere beş kategoriye ayrıldı.
Türkiye'de Antalya ile Muğla arasında yer alan antik Lİkya Yolu ve Uygarlıkları, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin tarihi ile "aile kategorisinde öne çıktı. Natinonal Geographic, gezginlere ayrıca Yörüklerle birlikte vakit geçirmesini tavsiye etti.
Aslen Balkanlar'dan İran'a kadar uzanan farklı Türk gruplarından oluşan göçebe Yörükler, bir zamanlar Türk nehirlerinin yaylalarında dolaşıyordu. Yörüklerin çoğu şu anda yerleşik yaşamalarına rağmen hala bin yıllık geleneklerinin korumaya çalışıyorlar.
Güneybatı Anadolu'da tarihi Likya bölgesinde yer alan Teke Yarımadası ise Yörük kültürünün güçlü kaldığı noktalardan birini oluşturuyor. Yörükler, zeytin ağaçlarıyla dolu dağlık bu bölgede, kilimleri, sürüleri, çoban köpekleri ve yaylacılık gelenekleriyle yarı göçebe bir yaşam sürüyor.
Bununla birlikte, son yıllarda tur şirketleri Likya'nın harikalarını, Yörük yaşamıyla birleştirmeye başladı. National Geographic, ailelere Patara, Xanthos veya Letoon gibi antik yerleri ziyaret etmesini önerirken, Akdeniz’in berrak sularında yüzmelerini önerdi.
Ayrıca, gezginlerin çocuklarıyla birlikte, narla şerbet yaparak, keçi sağarak ve zeytin hasadına katılarak Yörük kültürünü yakından tanıyabileceği aktarıldı.
National Geographic’ten Onur Uygun, “Tarih, doğa ve kültür, hepsi burada. Bu güzel manzarayı hem bir öğrenme platformuna hem de bir oyun alanına dönüştürmek istedik. Çocukların bir Yörük mutfağına adım attıklarında ya da antik Likya harabelerinde hazine avına çıktıklarında heyecanlanmalarına bayılıyorum. Gözlerindeki merak duygusunu görebilirsiniz” açıklamasını yaptı.
İşte National Geographic'İn tavsiye listesinde yer alan yerlerin tamamı...