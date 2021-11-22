National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler

Sıkı önlemlerle ve kanrantinalarla geçen iki yılın ardından tekrar seyahat etmeye hazır mısınız? Dünya genelinde aşılama arttıkça, sınırlar tekrar açılıyor. National Geographic editörleri, gelecek yıl ziyaret etmek için Dünya’nın 25 en heyecan verici yerini seçti. Doğa, macera, sürdürülebilirlik, kültür ve tarih ve aile olmak üzere beş kategoriye ayrılan yerlerin her biri unutulmaz yolculuklara davet ediyor. Bu yılki listede, özellikle Türkiye’den Likya Uygarlığı Antik Kentleri sahip olduğu tarihi zenginlik ve eşsiz manzarasıyla diğerlerinin arasından sıyrılıyor.

İşte 2022’de ziyaret edilebilecek en iyi 25 yer…

Haberler - ntv.com.tr - National Geographic 22.11.2021 - 13:44

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 1

Yaklaşık iki yıldır devam eden corona virüs (Covid-19) pandemisi; ne zaman, nerede ve nasıl seyahat ettiğimizi değiştirmiş olsa da, asla yeni şeyler keşfetme tutkumuzu engelleyemedi. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 2

National Geographic, dünya nüfusunda aşılananmanın artmasıyla hayatın normalleşmesine atıfta bulunurak, 2022'de ziyaret edilevbilecek en iyi 25 rotayı açıkladı. Söz konusu yerlerin büyük çoğunluğu UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Bununla birlikte, tavsiye edilen yerler; doğa, macera, sürdürülebilirlik, kültür ve tarih ve aile olmak üzere beş kategoriye ayrıldı. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 3

LÜKYA VE YÖRÜK KÜLTÜRÜ ÖN PLANA ÇIKTI

Türkiye'de Antalya ile Muğla arasında yer alan antik Lİkya Yolu ve Uygarlıkları, eşsiz doğa güzellikleri ve zengin tarihi ile "aile kategorisinde öne çıktı. Natinonal Geographic, gezginlere ayrıca Yörüklerle birlikte vakit geçirmesini tavsiye etti.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 4

AİLE KATEGORİSİ: LİKYA, TÜRKİYE

Aslen Balkanlar'dan İran'a kadar uzanan farklı Türk gruplarından  oluşan göçebe Yörükler, bir zamanlar Türk nehirlerinin yaylalarında dolaşıyordu. Yörüklerin çoğu şu anda yerleşik yaşamalarına rağmen hala  bin yıllık geleneklerinin korumaya çalışıyorlar.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 5

Güneybatı Anadolu'da tarihi Likya bölgesinde yer alan Teke Yarımadası ise  Yörük kültürünün güçlü kaldığı noktalardan birini oluşturuyor. Yörükler, zeytin ağaçlarıyla dolu dağlık bu bölgede, kilimleri, sürüleri, çoban köpekleri ve yaylacılık gelenekleriyle yarı göçebe bir yaşam sürüyor.

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 6

Bununla birlikte, son yıllarda tur şirketleri Likya'nın harikalarını, Yörük yaşamıyla birleştirmeye başladı. National Geographic, ailelere  Patara, Xanthos veya Letoon gibi antik yerleri ziyaret etmesini önerirken, Akdeniz’in berrak sularında yüzmelerini önerdi.  

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 7

Ayrıca, gezginlerin çocuklarıyla birlikte, narla şerbet yaparak, keçi sağarak ve zeytin hasadına katılarak Yörük kültürünü yakından tanıyabileceği aktarıldı. 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 8

National Geographic’ten Onur Uygun, “Tarih, doğa ve kültür, hepsi burada. Bu güzel manzarayı hem bir öğrenme platformuna hem de bir oyun alanına dönüştürmek istedik. Çocukların bir Yörük mutfağına adım attıklarında ya da antik Likya harabelerinde hazine avına çıktıklarında heyecanlanmalarına bayılıyorum. Gözlerindeki merak duygusunu görebilirsiniz” açıklamasını yaptı. 

İşte National Geographic'İn tavsiye listesinde yer alan yerlerin tamamı...

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 9

GRANA, İSPANYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 10
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 11

MARYLAND' EYALETİNİN DOĞU KIYILARI, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 12
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 13

DANUBE NEHRİ, AVRUPA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 14
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 15

BONAİRE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 16
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 17
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 18

DOĞA KATEGORİSİ: BAYKAL GÖLÜ

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 19
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 20

NAMİBYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 21
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 22

VICTORİA, AVUSTRALYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 23
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 24

BELİZE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 25
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 26

KUZEY MİNNESOTA, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 27
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 28

MACERA KATEGORİSİ: ARAPAHOE BASİN, COLARADO, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 29
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 30

PALAU

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 31
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 32

SEİNE NEHRİ, FRANSA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 33
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 34

NEW BRUNSWİCK, KANADA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 35
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 36

KOSTA RİKA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 37


National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 38

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATEGORİSİ: YASUNİ ULUSAL PARKI, EKVADOR

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 39
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 40

CHİMANİMANİ, MOZAMBİK 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 41
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 42

RUHR VADİSİ, ALMANYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 43
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 44

COLUMBIA GORGE NEHRİ, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 45
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 46

LODZ, POLONYA

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 47
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 48

JİNGMAİ DAĞI, ÇİN 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 49
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 50

HOKKAİDO, JAPONYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 51
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 52

PROCİDA ADASI, İTALYA 

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 53
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 54

ATLANTA, ABD

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 55
National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 56

TİN PALLEY CADDESİ, LONDRA, İNGİLTERE

National Geographic seçti: 2022 yılında ziyaret edilecek en iyi yerler - 57

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