Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, Yunan turistler başta olmak üzere dünyanın ilgisini çeken 'altın post' efsanesini Yason Yarımadası'nda yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Tandoğan, "Perşembe'yi herkes Yason'un sayesinde biliyor. Yason ikinci derecede arkeolojik, birinci derece doğal sit alanı ile koruma altında. O nedenle yer üstü yatırımlar yapamıyoruz. 'Altın post'un oradan karaya çıktığı efsanesi var. Bunları canlandırmak gerekiyor. Bir ara Argonot kayığı yapılacaktı, maliyeti yüksek olduğu için kaldı. Bunları yaparak canlandırabiliriz. Burada aynı zamanda restorasyonu yapılmış olan bir de kilise bulunuyor. Gelen turistler hem yarımadayı hem de kiliseyi geziyor. Turistlerin buraya rağbeti büyük. Bunu daha da artırabiliriz. Bunun için projeler hazırlıyoruz" dedi.