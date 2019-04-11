Seyahatte yeni moda: Karavanlar (En güzel karavan tasarımları)
Modası asla geçmeyen şeylerden biridir karavanlar. Günümüzün gelişen teknoloji ve imkanlarıyla birlikte her türlü konforu sağlamayı başaran karavanlar, doğa ve özgürlük sevenler için hala büyük bir tutku. Etrafınızdaki sürekli değişen bir dünya görmek ve kalbinizin arzu ettiği her yere gitmek istiyorsanız karavan hayatı tam size göre. İşte Boredpanda'nın derlediği ilham veren karavanlar...
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Gezmeyi seven, yeni yerler keşfetmekten zevk alan insanların en çok tercih ettiği karavanlar için dekorasyon tarzları belirlendi.
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Karavan sahiplerinin tüm zevklerini ve tasarım hünerlerini gözler önüne serdiği karavan fotoğrafları...